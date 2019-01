Zuwachs im Havelland

René Wernitz

Havelland (MOZ) Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist die Interessenvertretung von knapp 17.400 Mitgliedsbetrieben und mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken. Was Neugründungen im Kammerbezirk mit den sechs dazu gehörigen Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten betrifft, zählt die HWK das Havelland zu den Gewinnern des Jahres 2018. Nachzulesen im Pressebereich auf www.hwk-potsdam.de. Im Kammerbezirk gab es 1.411 neue Handwerksunternehmen, 1.415 gaben ihre Geschäftstätigkeit auf. Da besteht also ein kleines Defizit. Das Havelland kann indes auf einen Zuwachs von 25 neuen Betrieben verweisen. Als überraschend wird seitens der HWK der Rückgang „in den boomenden“ Landkreisen Potsdam-Mittelmark (minus 29) und Oberhavel (minus 13) dargestellt. Dennoch bleibe Potsdam-Mittelmark mit 3.639 Handwerksbetrieben Spitzenreiter im Kammerbezirk, gefolgt von Oberhavel (3.281), Teltow-Fläming (2.732) und dem Landkreis Havelland (2.337).