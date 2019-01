Gericht kippt allgemeines Waffenverbot auf Berliner Bahnhöfen

dpa

Berlin (dpa) Das allgemeine Verbot von gefährlichen Gegenständen auf bestimmten Berliner S-Bahnstrecken ist rechtlich vorerst nicht zulässig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht am 11. Januar entschieden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Das Verbot der Bundespolizei, in den Wochenendnächten gefährliche Werkzeuge in Zügen und auf den Bahnhöfen bei sich zu haben, gelte vorerst nicht. An der Rechtmäßigkeit bestünden „erhebliche Zweifel“, so das Gericht. Es sei nicht klar feststellbar, welche Gegenstände von dem Verbot erfasst sein sollten. Die Bundespolizei legte gegen die Entscheidung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein.

Die Bundespolizei hatte für eine Testphase von Dezember bis Januar ein Verbot für gefährliche Werkzeuge verhängt. Es galt Freitag- und Samstagnacht in allen Zügen sowie auf den Bahnhöfen zwischen Zoo und Lichtenberg. Als Grund nannte die Polizei eine Zunahme der Gewalttaten mit gefährlichen Gegenständen. Beschlagnahmt wurden daraufhin Messer, Reizgas, Schlagringe, Schlagstöcke, aber auch Schraubenzieher.