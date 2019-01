1 Mio. Euro für die THB

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) 1.080.000 Euro erhält die Technische Hochschule Brandenburg (THB) für den Ausbau ihrer Präsenzstelle Prignitz in diesem und nächstem Jahr vom brandenburgischen Wissenschaftsministerium. Zwei Fördermittelbescheide hat Ministerin Dr. Martina Münch eigenhändig an THB-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui übergeben. Ein Bescheid enthält die Fördermittel für die um die Standorte Wittenberge und Neuruppin erweiterte Präsenzstelle Prignitz. Der zweite Bescheid betrifft eine Koordinierungsstelle der Präsenzstellen des Landes Brandenburg. Nach dem Vorbild der Präsenzstelle Prignitz werden zurzeit von den anderen Hochschulen des Landes an weiteren Orten im Land Brandenburg Präsenzstellen eröffnet. Die Koordinierungsstelle soll für eine Vernetzung dieser Präsenzstellen sorgen und wird an der THB angesiedelt.