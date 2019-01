Polizei will weiter kontrollieren

dpa

Berlin (dpa) Ein Gericht hat das allgemeine Verbot gefährlicher Gegenständen auf bestimmten Berliner S-Bahnstrecken gekippt. Die Bundespolizei will ihre Kontrollen in den nächsten Wochenendnächten dennoch fortsetzen. Ob das zulässig ist, war am Donnerstag zunächst noch unklar.

Das Verwaltungsgericht hatte mitgeteilt, das Verbot gefährlicher Werkzeuge in Zügen und auf den Bahnhöfen sei „vorerst suspendiert“. Zur Begründung hieß es, es sei nicht klar feststellbar, welche Gegenstände von dem Verbot erfasst sein sollten. Daher bestünden an der Rechtmäßigkeit des Verbots „erhebliche Zweifel“. Viele Gegenstände seien oft erst durch ihre konkrete Verwendung gefährlich. Solche Gegenstände würden für sich genommen die „Gefahrenschwelle“ nicht überschreiten. Geklagt hatte ein Fahrgast der S-Bahn.

Die Bundespolizei hatte das pauschale Verbot für eine dreimonatige Testphase von November bis Januar in allen Zügen und auf den Bahnhöfen zwischen Zoo und Lichtenberg verhängt. Als Grund wurde eine Zunahme der Gewalttaten mit gefährlichen Gegenständen genannt. Besonders Körperverletzungen mit Waffen, insbesondere mit Messern, habe es seit 2014 verstärkt gegeben.

Beschlagnahmt wurden seit Anfang November Klappmesser, Taschenmesser, feststehende Messer, Reizgas, Schlagringe, Schlagstöcke und auch Schraubenzieher. Die Besitzer waren laut Behörde häufig junge Männer. Manche dieser Waffen wie Schlagringe und große Messer sind generell in der Öffentlichkeit verboten. Andere sind eigentlich erlaubt und fielen in der Testphase unter das Verbot.

Die Bundespolizei will ihren Test für die beiden verbleibenden Wochenenden im Januar keineswegs beenden. „Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass wir am Wochenende ganz normale Kontrollen durchführen“, sagte ein Sprecher. „Wir haben gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt. Aus unserer Sicht ist es daher kein abschließend geklärter Rechtsstreit.“

Zudem habe das Gericht nur erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verbots gefährlicher Gegenstände formuliert und es nicht als unzulässig bezeichnet, so der Sprecher. Außerdem gelte diese Entscheidung nur für den einzelnen S-Bahnnutzer, der vor Gericht gezogen sei.

Das Verbot der gefährlichen Gegenstände ist in Form einer sogenannten Ordnungsverfügung verhängt worden. Dadurch hat die Bundespolizei mehr Kontrollmöglichkeiten als sonst. Sie kann demnach jeden Menschen in den entsprechenden Zügen und Bahnhöfen kontrollieren und durchsuchen - auch ohne konkrete Verdachtsmomente.

Zuvor hatte es im Juni 2018 einen Test an einem Wochenende gegeben. Bis Ende Januar wollte die Bundespolizei den dreimonatigen Versuch auswerten und die Ergebnisse vorstellen. Dabei sollte es um die Anzahl der kontrollierten Menschen und der gefundenen Waffen und anderen gefährlichen Gegenstände gehen. Ob derartige Verbote dauerhaft eingeführt werden könnten, hängt von der Gesetzeslage und den politischen Konstellationen ab.

Seit Ende Mai 2018 erließ die Bundespolizei in verschiedenen deutschen Städten mehr als ein Dutzend solcher genereller Verbote von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen.