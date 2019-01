Polizei nimmt rumänische Diebesbande fest

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Eine Diebesbande, die in der Region Fürstenwalde schon länger ihr Unwesen treibt, wurde am Donnerstag von der Polizei vorläufig festgenommen.

Angestellte eines Einkaufsmarktes in der Alten Langewahler Chaussee hatten die Beamten alarmiert, nachdem dort mehrere Ladendiebe gestellt wurden. Die Polizisten identifizierten das Quartett als rumänische Staatsbürger im Alter von 20, 26 und 36 Jahren.

Alle seien hinlänglich wegen Eigentumsdelikten bekannt, meldete die Polizeidirektion Ost am Donnerstag. In ihrem Kleintransporter lagen mutmaßlich gestohlene Waren im Wert von rund 700 Euro. Auch einen Elektroschocker entdeckten die Polizisten in dem Wagen.

Welche Straftaten noch auf das Konto der Bande gehen, darauf wollte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht näher eingehen. Diebstahl und besonders schwerer Diebstahl, aber auch Einbrüche in Wohnungen und Garagen würde zu den Eigentumsdelikten zählen, hieß es allgemein.