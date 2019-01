MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in die Räume der Schülerhilfe in der Frankfurter Straße in Fürstenwalde eingedrungen.

Die Täter entwendeten zwei Laptops, meldete die Polizeidirektion Ost. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Ebenfalls von Einbrechern heimgesucht wurde eine Praxis in der Wriezener Straße zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Die Polizei meldete, dass dem Praxisinhaber ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro entstand.