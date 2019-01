HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 22-jähriger Hennigsdorfer ist am Mittwochabend womöglich von Einbrechern angegriffen worden.

Der Mann meldete sich gegen 21 Uhr bei der Polizei und gab an, dass drei Unbekannte kurz zuvor in seine Wohnung eingedrungen wären und ein Fernsehgerät sowie eine Spielkonsole gestohlen hätten. An der Tür stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. Der 22-Jährige hatte leichte Verletzungen im Gesicht, die ihm einer der Täter zugefügt haben soll. Kriminaltechniker untersuchten die Wohnung. Die drei Unbekannten konnten nicht mehr festgestellt werden. Den Sachschaden gab die Polozei mit rund 1 500 Euro an.