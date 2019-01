Notarzt lehnt Behandlung ab

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein vollkommen betrunkener 59-Jähriger war am Mittwochabend im Neuruppiner Reiz unterwegs und weigerte sich, das Einkaufszentrum wieder zu verlassen.

Ein Wachschutzmitarbeiter meldete sich daraufhin gegen 20.15 Uhr bei der Polizei. Der Mann sei auch aufgrund seines Gesamtzustandes nicht in der Lage, aus dem Reiz zu gehen. Als die Beamten vor Ort waren, stellte sich heraus, dass der 59-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er hatte 3,62 Promille und war laut Polizei hilflos. Angehörige konnten nicht erreicht werden. Der Notarzt, den die Beamten hinzugerufen hatten, lehnte die Behandlung ab. Daher musste der Mann in Polizeigewahrsam genommen werden. Am frühen Donnerstagmorgen konnte er entlassen werden.