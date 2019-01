Wanderverband kürt zehn neue Qualitätswanderwege

dpa

Kassel (dpa) Zehn neue Wanderwege dürfen sich ab jetzt mit der Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ schmücken.

Die Routen liegen zum Großteil in Baden-Württemberg, der Deutsche Wanderverband (DWV) zeichnete aber auch jeweils eine Strecke in Bayern und Nordrhein-Westfalen aus. 22 Wege wurden zudem nachzertifiziert, das ist alle drei Jahre nötig, wenn die Region weiter mit dem Qualitätssiegel werben will.

Die Regionen Stuttgart und Ostwürttemberg bekamen je drei Erstzertifizierungen: Neun Ränkles Weg, Herrenbachtal Weg und TalaueKunst Weg sowie Kaltes Feld Weg, Weiherwiesen Weg und Waldkugelbahn Weg. Im Schwarzwald wurden der 7-Berge-Weg Nagold und der Geschichtspfad Unterkirnach erstmals ausgezeichnet. Neu dabei sind außerdem der Niesetalweg in Ostwestfalen-Lippe sowie der Rundweg Bussard im Bayerischen Wald.

Damit gibt es bundesweit inzwischen 235 Qualitätswanderwege von insgesamt rund 15 000 Kilometern Länge. Für die Auszeichnung prüft der Wanderverband verschiedene Kriterien, darunter Naturattraktionen, Aussichten, Abwechslung und Wegweisung.