Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der derzeit wohl einzige und größte Gewölbeneubau in einer Kirche in Deutschland nimmt Gestalt an: In der Prenzlauer Marienkirche ist soeben der Schlussstein im ersten großen Abschnitt in 18 Meter Höhe feierlich eingesetzt worden.

Bei dem mehr als 3,4 Millionen Euro teuren Projekt setzen Handwerker eines Baudenkmalpflegebetriebes alle Steine der Gewölbekappen nach traditionellem Vorbild. Die ursprünglich aus dem Mittelalter stammende Deckenkonstruktion ging gegen Ende des Zweiten Weltkriegs unter. Mit dem Gewölbe, das Ende 2020 fertig sein soll, wird der seit Jahrzehnten andauernde Wiederaufbau der großen Stadtkirche – einer der bedeutendsten in Brandenburg – beendet.