„LogPlaza“ kommt nach Frankfurt

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Auf dem Gelände des Güterverkehrszentrums-Süd (GVZ) soll ein Industrie- und Logistikpark entstehen. Die Stadt Frankfurt und ein Immobilienentwickler aus Nordrhein-Westfalen haben einen Kaufvertrag zum Erwerb einer 34,5 Hektar großen Fläche unterschrieben.

Der Logistikstandort Frankfurt wird ausgebaut. Das Unternehmen OSMAB LPFO 1 GmbH, eine hundertprozentige Tochter der OSMAB Holding AGOSMAB Holding AG aus Rösrath (Nordrhein-Westfalen), erwarb 34,5 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen von verschiedenen Eigentümern im GVZ Süd. Das Areal befindet sich an der Autobahn A12 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Frankfurt (Oder)-West.

Unter dem Projekttitel „LogPlaza Frankfurt (Oder)“ will die OSMAB Unternehmensgruppe nun stufenweise den Bau von Gebäuden planen, die von verschiedenen Firmen nutzbar sind, um Logistikunternehmen, e-commerce oder andere Branchen anzusiedeln. Der Vertrag zwischen der Stadt und dem Immobilienentwickler wurde bereits am 18. Dezember unterschrieben.

„Die gute Lage zwischen den Metropolen Berlin und dem polnischen Poznań, die unmittelbare Nähe zur Autobahn A12 und das in der Region noch verfügbare Arbeitskräftepotential für weiteres Wachstum haben den Investor letztlich überzeugt“, betont Christopher Nüßlein, Geschäftsführer im Investor Center Ostbrandenburg (ICOB). OB René Wilke dankt in einer Pressemitteilung dem ICOB und den Mitarbeitern seiner Verwaltung für die großartige Projektarbeit. „Mit der OSMAB haben wir jetzt einen Partner an unserer Seite, der Großprojekte realisieren kann, ein gutes Netzwerk in der Branche hat und sich mit der erfolgreichen Vermarktung solcher Flächen auskennt“, betont Wilke.

Sein Vorgänger Martin Wilke hatte am 28. Februar 2018 erstmals über dieses Projekt informiert. Damals wollte das Unternehmen 60 000 Quadratmeter Fläche kaufen und etwa 450 Arbeitsplätze schaffen. Im Verlauf der Gespräche zwischen Stadt, ICOB und Unternehmen ist das Projekt auf 345 000 Quadratmeter angewachsen. Das geschätzte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt laut einer Vorlage der Verwaltung an die Stadtverordneten nun 85 Millionen Euro. Aufbauend auf den Erfahrungen anderer Kommunen würden solche „Ankerinvestitionen“ Folgeinvestitionen nach sich ziehen. Vergleichbare Projekte an anderen Standorten wären mit der Schaffung von etwa 1500 Arbeitsplätzen verbunden gewesen.

„Wir finden hier die notwendigen Voraussetzungen und sehen das Entwicklungspotential von Frankfurt (Oder) für unsere weiteren Aktivitäten“, sagt Markus Kroner, Prokurist des unternehmensinternen Projektentwicklers Alcaro Invest GmbH. Sowohl OSMAB als auch die Alcaro Invest GmbH sind in Brandenburg nicht unbekannt. Allein im GVZ Großbeeren hat die Unternehmensgruppe seit 2010 Immobilienkomplexe mit über 200 000 Quadratmeter Nutzfläche errichtet. Das Interesse für den Standort in Frankfurt wurde durch den anhaltenden Bedarf an neuen, gut erreichbaren Logistik-Immobilien in der Region rund um Berlin geweckt. „Das Arbeitskräftepotenzial in der Region und die Verfügbarkeit von entsprechenden Grundstücksgrößen ermöglichen die Entwicklung einer Big Box von bis zu 170 000 Quadratmetern“, betont Anton Mertens.

In der nächsten Stufe soll das Konzept für das Gelände weiterentwickelt und mit den Behörden bauantragsreif abgestimmt werden. Nüßlein hofft „idealerweise noch in diesem Jahr mit einem Baustart“. Die Alcaro Invest GmbH (Köln), hundertprozentiges Tochterunternehmen der OSMAB Holding AG, beschäftigt sich bundesweit mit der Finanzierung, Planung, Errichtung und Vermietung von Industrie-, Logistik- und Büroimmobilien. 2014 hat Alcaro sein „Log Plaza Konzept“ ins Leben gerufen, das für nachhaltige und hochwertige Büro- und Logistik-Immobilien steht.