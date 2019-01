Weiter Unklarheit zu Wustrauer Dampfersteg

Siegmar Trenkler

Wustrau/Neuruppin (MOZ) Durfte der Dampfersteg in Wustrau an den Unternehmer Arnd Heymann verkauft werden? Das ist die zentrale Frage eines Rechtsstreits, der seit 2017 am Landgericht Neuruppin anhängig ist.

Am Donnerstag überraschte Richterin Elaine Behnke, die das Verfahren übernommen hat, beide Parteien mit ihrer Ansicht, dass gar nicht so wichtig sei, in wessen Eigentum der Steg sei. Vielmehr gehe es um Nutzungsrechte.

Auslöser des Streits war vor einigen Jahren die Insolvenz der SSG, der unter anderem das Hotel „Seeschlösschen“ in Wustrau gehörte. Der seinerzeit eingesetzte Insolvenzverwalter hatte den Steg an Heymann verkauft, der ihn unter anderem als Liegeplatz für sein Hausboot nutzt und der ihn auch zuletzt der Neuruppiner Fahrgastschifffahrt angeboten hatte (RA berichtete). Heymann argumentiert, den Steg rechtmäßig erworben zu haben. Doch die Gegenseite behauptet, dass dieser gar nicht der SSG gehörte und somit auch nicht hätte verkauft werden können. Mehrere Zeugen sollten zu den Eigentumsverhältnissen aussagen, aber nur einer wurde gehört.

Richterin Behnke zeigte sich dennoch zuversichtlich, das Verfahren im März abschließen zu können. (zig)