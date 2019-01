Neues Domizil für Ruderer in Sicht

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit vielen Jahren schon wünschen sich Ruderer und Drachenbootfahrer den Ausbau ihres Domizils am Altstadt-Spreeufer. Bisher mangelte es an der Finanzierung. Mit Bundesmitteln könnte ein modernes Wassersportzentrum nun doch Wirklichkeit werden.

Die Sportler drängeln sich in Umkleideräumen und Sanitäranlagen, Touristen konkurrieren um Anlege- und Übernachtungsplätze – das 1967 erbaute Bootshaus an der Spree ist nicht nur stark sanierungsbedürftig, sondern müsste auch dringend erweitert werden. Einerseits um den Vereinen – die BSG Pneumant mit ihren 50 Drachenbootfahrern und den 50 Kanuten des Ruderclubs – optimale Trainingsbedingungen zu ermöglichen. Andererseits um den rund 700 Wasserwanderern pro Jahr eine angemessene Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.

Das Problem ist bekannt; seit Jahren diskutieren die Gremien der Stadtverordnetenversammlung Lösungen. Zumal bereits 2011 bei einer wassertouristischen Potenzialanalyse die Bedeutung Fürstenwaldes als sehr hoch eingeschätzt wurde. Aus demselben Jahr stammt auch ein Entwurf des Architekturbüros Heusner und Melmert. Er zeigt, wie ein moderner Wasserwanderrastplatz am Standort des Ruderclubs einmal aussehen könnte. Umgesetzt wurde er nie: aus Finanzierungsgründen.

Der bloßen Existenz des Entwurfes jedoch ist es zu verdanken, dass das Vorhaben wieder Antrieb bekommen hat – diesmal sogar mit Aussicht auf Umsetzung. „Es war eines der wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, um eine Projektskizze so kurzfristig einzureichen“, sagt Stefan Wichary. Am Mittwochabend erläuterte der Erste Beigeordnete im Hauptausschuss, wieso die Stadtverordneten am 9. Januar im Eilverfahren nicht öffentlich den Beschluss gefasst haben, für die Errichtung eines Wassersportzentrums Eigenmitteln in Höhe von 185 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Nachdem der Bund im November die Förderung im Rahmen des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ auf 200 Millionen Euro verdoppelt und neue Anträge möglich gemacht hatte, wurde beschlossen, die bereits eingereichte Projektskizze zur Sanierung und Modernisierung des Schwapp um eine weitere zu ergänzen. Somit sei nachträglich der Entwurf zum Wassersportzentrum fristgerecht zum 11. Januar beim Bund eingegangen, erläutert Wichary.

Die Mitglieder des Hauptausschusses bestätigten den Eilbeschluss einstimmig. „Ich hoffe, dass wir den Zuschlag kriegen und freue mich darüber“, so Karin Lehmann (CDU), Vorsitzende der BSG Pneumant, im Ausschuss. Das zu 90 Prozent geförderte Vorhaben sieht die klimaschutz- und behindertengerechte Sanierung des bestehenden Gebäudes im Bereich des Winterbeckens, der Bootshallen und der Werkstatt vor. Der nördliche Gebäudeteil soll umgebaut werden und einen teilweise zweigeschossigen Anbau erhalten. Darin untergebracht werden sollen eine Rezeption, eine kleine Küche sowie ein Kiosk, außerdem ein Clubraum und der Sportbereich. Dieser soll sich gliedern in einen Vereinsbereich mit Bootshalle, Winterbecken und einen Mehrzweckraum sowie einen Bereich, der auch von Wasser- und Radwanderern genutzt werden kann samt Umkleiden und Sanitäranlagen. Im Obergeschoss sollen Zimmer mir rund 20 Betten eingerichtet werden. Außen sieht der Entwurf die Erweiterung der Steg- und Slipanlage und eine Anlegestelle für Wasserwanderer vor.

Wenn der Antrag erfolgreich ist, so Bürgermeister Matthias Rudolph, könnte die Ausschreibung Ende des Jahres, die Umsetzung 2020 und die Fertigstellung 2022 erfolgen.