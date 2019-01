Neißemünde sucht weiter einen Pächter

Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Nach einem kurzen Intermezzo in der Gaststätte „Oderblick“ in Ratzdorf im vergangenen Jahr wird offiziell ein neuer Betreiber gesucht. Die Gemeinde Neißemünde schreibt das Objekt am Oderdamm zum 1..März zur Neuvermietung aus. In der Mitteilung aus der Amtsverwaltung heißt es: „Der gastronomische Traditionsbetrieb erfreut sich sowohl bei den Bewohnern als auch zahlreichen Radwanderern aufgrund seiner Lage direkt am Oder-Neiße-Radweg großer Beliebtheit.“ Die Gaststätte verfüge über 30 Außen- und 30 Innenplätze. Im Mai 2018 hatte eine neue Pächterin die Gaststätte wieder geöffnet, der Andrang war groß. Dennoch stand bereits im Juni fest, dass der „Oderblick“ wieder geschlossen ist.(ja)

Informationen: Doreen Lagansky, Amt Neuzelle, Tel. 033652.83536, Bewerbungen an: Amt Neuzelle, Bauamt, z. Hd. Thomas Tavernier, Bahnhofstr. 22, Neuzelle.