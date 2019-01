Fledermäusen auf der Spur

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Bevor die Bauarbeiter kommen, geht es um die Tiere: Der Fauna- und Artenschutzbeauftragte Toni Becker aus Gosen hat am Donnerstag im Auftrag der Gemeinde Kastanienbäume in Schöneiches Brandenburgischer Straße untersucht. Es ging darum, zu prüfen, ob geschützte Tiere in diesen Bäumen leben, berichtete er.

Und er hat Entdeckungen gemacht, die selbst ihn als Experten überraschten: Weit mehr Fledermäuse als erwartet nisten in einigen der Bäume, die der neuen Straße weichen sollen. Toni Becker berichtet auch von einem Meisennest in einem Kastanienstamm, das im Laufe der Jahre wohl um die 50 Zentimeter hoch geworden ist. Die Vögel haben Jahr für Jahr neues Nestbaumaterial aufgeschichtet, das alte ist weiter in Richtung Wurzel hinabgerutscht.

Jeder Baum, der geschützten Tieren eine Heimstatt bietet, ist nun mit Farbe gekennzeichnet. Für diese Tiere müssen vor der Fällung der etwa 20 Rosskastanien neue Nistmöglichkeiten geschaffen werden. Anders ist es mit den Resten des Ringeltaubennestes, das Toni Becker mit geschultem Auge in einer Kastanienkrone erkennt: Diese Art steht nicht unter besonderem Schutz.

Die Gemeinde Schöneiche will im Frühjahr mit dem Ausbau der Brandenburgischen Straße beginnen. Geplant ist zunächst der erste Bauabschnitt.