In Meißen drei Punkte im Visier

Jörg Matthies

Schwedt/Meißen (MOZ) Mit der festen Absicht, durch einen 3:0-Auswärtserfolg beim Athletikclub Meißen den aktuell hervorragenden zweiten Platz in der 1. Bundesliga zu festigen, reist das Gewichtheber-Team des TSV Blau-Weiß Schwedt am Sonnabend ins Sächsische.

Die Papierform spricht eindeutig für den Gast aus der Oderstadt. Die Schwedter sind nach vier absolvierten Wettkämpfen mit 9:3 Punkten Tabellenzweiter, der AC Meißen – als verlustpunktfreier Zweitliga-Primus der Vorsaison zum neuen Wettkampfjahr aufgestiegen – steht nach drei absolvierten Terminen bei 2:7 Punkten und ist Siebter im Achter-Ligafeld. Die zwei Pluspunkte stammen vom 15. Dezember, als die Sachsen daheim den AC Potsdam durch Erfolge im Reißen und in der Gesamtwertung mit 2:1 bezwingen konnten. Am gleichen Tag schafften die Schwedter ein 3:0 gegen das Athletenteam Vogtland.

Mit sieben Aktiven und Teamchef Jan Schulze wird sich die Blau-Weiß-Staffel am Sonnabend (Wettkampfbeginn 18 Uhr) auf den etwa 300 Kilometer weiten Weg machen. Wie immer geht eine junge Mannschaft an den Start: Ken Fischer (Geburtsjahr 1997), Jon Luke Mau und Annalena Gürtler (beide 1998), Martin Adler (1999) und Sandra Krause (2000) sind voraussichtlich beim Start im Reißen dabei – die Ausnahme bildet lediglich Robert Oswald (1988) als Erfahrenster, der zuletzt als Teambester mehr als 150 Zähler in die Wertung gebracht und dafür 338 kg im Zweikampf geschafft hatte. Es könnte zudem sein, dass Karl Waldemar Schiffer (1998) in der zweiten Teildisziplin, also dem Stoßen, mit ins Geschehen eingreift.

Die Bundesliga-Arithmetik sieht vor, dass es getrennt für die höhere Relativpunktzahl im Reißen und im Stoßen einen Zähler sowie noch einen weiteren für die Gesamtwertzahl gibt. Im Reißen lagen die Schwedter Werte in dieser Saison zwischen 231 und 272 Punkten (Meißen lieferte – in voller Besetzung – einmal 168, einmal 232 Zähler), im Stoßen hat Blau-Weiß für 2018/19 bisher zwischen 389 und 448 Zähler in den Protokollen zu stehen, während der Meißener Höchstwert 360 beträgt. 717,9 Punkte sind TSV-Saisonrekord in der Gesamtwertung, 592,7 beim Gastgeber dieses Sonnabends.

In der genannten Besetzung erhoffen sich die Oderstädter mindestens einen Wert von 650 Punkten und wollen dafür auch die beiden Teildisziplinen für sich entscheiden. Für die verbleibenden beiden Saisonwettkämpfe am 2. Februar in Potsdam (aktueller Höchstwert des Teams liegt bei 572,5) und am 9. März daheim gegen den Chemnitzer AC (813,8) wäre dies eine super Ausgangsposition, mindestens den dritten Platz in der Gruppe B zu belegen.

In die andere Richtung, nämlich nach Nordwesten, machen sich bereits heute drei weitere Schwedter Gewichtheber sowie Coach Roland Taubert auf den Weg. Iwan Teterjatnik, Ilja Taach und Dennis Hansch, durchweg starke Nachwuchs-Athleten des TSV Blau-Weiß, starten am Sonnabend in Dänemarks Hauptstadt beim „Kopenhagen-Cup“, sodass ihr Einsatz in der Bundesliga nicht möglich ist.