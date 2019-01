Bei A-Junioren geht es schon um den Titel

jm

Brandenburg. Stahnsdorf/Lübben (MOZ) An diesem und am nächsten Wochenende werden die Hallen-Landesmeister im Futsal bei den Nachwuchs-Mannschaften ermittelt. Während bei C- bis E-Junioren Vorrunden auszutragen sind, geht es bei den Ältesten bereits um die Titelvergabe.

In die Havelstadt Brandenburg reist Brandenburgligist FC Schwedt (derzeit 7.) – betrachtet man die Papierform – als klarer Außenseiter im Feld der acht Mannschaften. Die beiden Regionalliga-Teams Energie Cottbus und SV Babelsberg dürften auch in der Halle den Ton angeben, zudem sind aus der Brandenburgliga Tabellenführer 1. FC Frankfurt, SV Falkensee-Finkenkrug (2.), RSV Eintracht (3.) und Eintracht Miersdorf/Zeuthen (6.) als besser platzierte Teams mit von der Partie. Das Achter-Klassement wird durch BSC Preußen (8.) komplettiert. Man darf gespannt sein, ob die Oderstädter um die Übungsleiter Hannes Hanf und Daniel Dietrich für Überraschendes gut sind.

Knüppelhart wird wohl auch die Vorrunde bei den 9- und 10-Jährigen für Landesliga-Herbstmeister FC Schwedt. Um die zwei Plätze bei der E-Junioren-Endrunde bewerben sich neben den Oderstädtern beim Turnier am Sonnabend in Stahnsdorf mit dem SV Babelsberg (West) und Union Fürstenwalde (Süd) zwei weitere Landesliga-Spitzenreiter. Außerdem sind Grün-Weiß Brieselang, der SV Woltersdorf und SpG Lok Calau/Krieschow in dieser Gruppe dabei.

Ebenfalls am Sonnabend in Stahnsdorf, allerdings schon am Vormittag, spielen die D-Junioren (AK 11/12) um die beiden Endrundenplätze für die Cottbuser Lausitz-Arena eine Woche später. Hier hat sich Landesligist Victoria Templin den uckermärkischen Startplatz durch den Erfolg beim Qualifikationsturnier in Schwedt vor dem Gastgeber gesichert.

Bleiben die C-Junioren (AK 13/14), bei denen die Uckermark am Sonntag in Lübben gleich in zwei Gruppen vertreten ist. Brandenburgligist FC Schwedt hat das Regionalliga-Team von Energie Cottbus sowie je zwei weitere Brandenburgliga- und Kreisliga-Vertretungen in seiner Gruppe. Victoria Templin (Landesklasse) trifft als Außenseiter auf Regionalligist 1. FC Frankfurt sowie vier Brandenburgliga-Mannschaften.