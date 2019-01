Zwei Auswärtssiege in Potsdam

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Viel Selbstvertrauen hat das Bezirksliga-Herrenteam des EBV 1971 aus Potsdam mit nach Hause genommen. Die Männer gewannen gegen USV Potsdam IV mit 80:66 (34:28) und gegen StarWings Glienicke II mit 75:64 (40:31). Sie sind damit in der Tabelle Dritter.

Die Gäste von der Oder konnten mit allen ihren elf Spielern antreten. Daraus ergab sich eine ständige Rotation. Die Anfangsphase gehörte dem Gast. Zwischen der 3. und 10. Minute hatte der EBV einen 18:6-Lauf und führte folgerichtig nach dem 1. Viertel verdient mit 18:12. Auch die zweiten zehn Minuten gehörten dem Gast. Eine ständig konzentriert und aggressiv arbeitende Verteidigung war der Garant dafür, dass sich der EBV offensiv gut spielend weiter absetzen konnte, zur Halbzeit bereits auf 44:28.

Nach der Pause setzte wiederum der Gast fünf Minuten lang die Akzente (57:33). Die Potsdamer bekamen nichts auf das Parkett. Sie hatten ein Forechecking, was dem Eishockeyspiel sehr ähnelte. Die Schiedsrichter griffen nur halbherzig durch. Der EBV machte dennoch sein Spiel, bekam in dieser Phase allein zwölf Freiwürfe, verwandelte davon jedoch nur fünf. Die Stahlstädter spielten weiter sehr gut als Team, alle Spieler kamen zum Einsatz und trugen ihren Teil zum Erfolg bei.

Bei 63:47 ging es ins letzte Viertel. Zum Ende hin (ab 37. Minute) versuchte Potsdam mit vielen persönlichen Fouls an EBV-Spielern noch das Spiel zu wenden. Das gelang nicht. In dieser Zeit hielt sich der EBV mit acht von zwölf verwandelten Freiwürfen schadlos. Der EBV gewann mit 80:66 auch in der Höhe völlig verdient. Topscorer der Begegnung waren Kevin Köster mit 19 Punkten und Toni Meinhardt mit zehn Punkten, gefolgt von Marcus Burde (9).

Gleich danach ging der EBV sehr konzentriert in die zweite Begegnung gegen StarWings Glienicke. Schnell setzten sich die EBV-Männer mit 12:4 ab. Mit einem 13:0-Lauf kam Glienicke wieder auf 18:20 heran. Nach der Viertelpause setzte Hannes Kroeger (Glienicke) mit drei erfolgreichen Dreipunktewürfen hintereinander ein Ausrufezeichen. Nun führte Glienicke mit 27:21.

Jetzt war der EBV wieder am Zug. Aus einer sehr guten Zonendefensive – genau wie im Spiel gegen den USV – mit jeweils Laurin Wendland, Teoman Prahst, Oliver Schwanz beziehungsweise Marcus Burde und Kevin Köster im Wechsel – hielten die Stahlstädter die Aggressivität immer hoch, erzielten Ballgewinne und konnten sich mit einem 12:0-Lauf innerhalb von drei Minuten auf 32:29 etwas absetzen. Und noch einmal legten sie mit 8:2 sofort nach. In dieser Phase machte Kevin Köster sehr wichtige acht seiner 17 Gesamtpunkte. Zur Halbzeit ging es mit 40:31 in die Kabine.

Die zweiten 20 Minuten spielten die Stahlstädter genauso konzentriert und defensiv stark wie zuvor. StarWings war gespickt mit vielen jungen Spielern, die sehr schnell waren, manchmal unter dem Korb aber nicht so erfahren wirkten. Marc René Raue und Toni Meinhardt eroberten sich viele Defensivrebounds, beide waren ein Garant für das gute Umkehrspiel des EBV. Sie erzielten jeweils ein zweistelliges Punktergebnis.

Nach 30 Minuten führte Eisenhüttenstadt 57:47. Das war jedoch noch nicht beruhigend. Glienicke gab nicht auf. Der EBV wurde langsam müde (2. Spiel hintereinander). Glienicke kam auf 55:61 (37.) heran. Das EBV-Team wirkte nun konfus, Fehler im Aufbau und leicht verschenkte Würfe taten ihr Übriges.

Um am Ergebnis noch etwas zu ändern, nahm Glienicke nacheinander drei Auszeiten (37. bis 39.). Der EBV konnte dadurch dreimal durchatmen, um dann das Spiel sicher mit 75:64 zu gewinnen. So fährt der EBV moralisch gestärkt in die letzten beiden Hauptrundenspiele Ende Januar nach Eberswalde. (bor)

EBV gegen Potsdam: Marcus Burde 9 Punkte, 3/3 Freiwürfe, Kevin Köster 19 Punkte, 4/8 Freiwürfe, 3 Dreier, Patrick Köster 0, Marc René Raue 7 Punkte, 3/4 FW, Paul van den Brandt 7 Punkte, 3/10 FW, Laurin Wendland 5 Punkte, 1 Dreier, Teoman Prahst 8, Toni Meinhardt 10 Punkte, 4/8 FW, Jan Grünberg 2 Punkte, 0/2 FW, Enrico Barnick 4, Oliver Schwanz 9 Punkte, 3/4 FW

Freiwürfe: EBV 20/39 (51 Prozent), Potsdam 18/29 (62 Prozent)

EBV gegen Glienicke: Marcus Burde 2, Kevin Köster 17 Punkte, 8/10 Freiwürfe, 1 Dreier, Patrick Köster 2, Marc René Raue 12 Punkte, 2/3 FW, Paul van den Brand, Laurin Wendland 10 Punkte, 1/2 FW 1 Dreier, Teoman Prahst 9 Punkte, 3/6 FW, Toni Meinhardt 14 Punkte, 4/8 FW, Jan Grünberg 3 Punkte, 1/2 FW, Enrico Barnick, Oliver Schwanz 6 Punkte, 1/2 FW

Freiwürfe: EBV 20/33 (61 Prozent), Glienicke 13/26 (50 Prozent)