René Wernitz

Ribbeck (MOZ) Kalle May würde wohl ebenso wenig jemand sagen wie Wolle Goethe. Im 2.0-Zeitalter wäre es aber sicher nicht überraschend, wenn es so käme. Derweil könnte im Havelland umgangssprachlich bald von Theo Fontane die Rede sein. Denn im Jubiläumsjahr aus Anlass des 200. Geburtstags des Dichters heißt es: „Sing den Theo!“

Das ist der Name eines Song-Contests, den die Macher der Havelländischen Musikfestspiele organisieren. Fontane wird auf diese Weise am 2. Juni im Ribbecker Schlossgarten besungen. Wer sich beteiligen will, bewerbe sich bis 31. März. Völlig egal, ob Solomusiker oder Bands auf die Bühne steigen, ob sie an der Harfe zupfen oder an den Saiten einer E-Gitarre, ob sie ihre Lieder mit Seriosität und Sanftmut vortragen oder mit sogenanntem Headbangig wie im Heavy Metal üblich. Mitmachen kann jeder bis zu einem Alter von 25 Jahren. Einzige Bedingung ist, dass es zwei Titel sind. Laut Veranstalterangaben müssen zur Vorauswahl die Vertonung eines Fontane-Textes oder ein Lied mit Bezug zum Heimatdichter eingeschickt werden sowie ein beliebiger eigener Titel. „Schickt uns Eure Songs entweder auf CD oder als Link im WAV/mp3 Format oder per Video“, so Festspielsprecher Guido Böhm.

Das Team um Geschäftsführerin Madleen Fox erstellt aus den Zusendungen eine Vorauswahl. Vier Musiker bzw. Bands gelangen in das Finale im Schlossgarten. Eine havelländische Jury bewertet die Titel. Doch auch das Publikum habe Einfluss auf die Wahl des Siegers, wie es seitens der Contest-Organisatoren weiter heißt. Alle Zuschauer könnten mit abstimmen. Der Sieger gewinnt einen Geldpreis und einen Konzertauftritt bei den Havelländischen Musikfestspielen. Kontaktinfos unter 033237/85961 und auf www.havellaendische-musikfestspiele.de.