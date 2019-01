Ersatzschulhof wird deutlich teurer

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das nächste Bauprojekt der Stadt wird deutlich teurer als geplant. Nach heftigen Kostensteigerungen bei Talsand-Halle und Festwiese soll jetzt der neue Pausenhof der Lindgren-Schule statt 315 000 mehr als 450 000 Euro kosten. Die Stadtverordneten müssen dem Nachschlag zustimmen.

Dabei haben die gewählten Stadtverordneten kaum die Wahl, Nein zu sagen. Der Bau einer Schulhofersatzfläche für die Schüler der Grundschule „Astrid Lindgren“ ist zwingende Voraussetzung für eines der wichtigsten Bauprojekte der Stadt.

Das soll 2019 in den Sommerferien starten. Es geht um den mehr als fünf Millionen Euro teuren An- und Umbau der Lindgren-Schule, um die Voraussetzungen für modernes Lernen zu schaffen. Auf dem jetzigen Schulhof soll dafür ein Anbau errichtet werden, der auch eine bislang fehlende Aula beherbergen soll. Platz für diesen Neubau gibt es aber erst, wenn die Schüler ab September eine Alternative haben, um sich in den Pausen an der frischen Luft aufzuhalten. Ohne den Ersatzschulhof kann der Schulneubau nicht starten.

Die Stadt hatte die Kosten für den geplanten Neubau des Schulhofs auf benachbarten Flächen des Sportplatzes Dreiklang mit 315 000 Euro veranschlagt. Im März 2018 gaben die Stadtverordneten dafür grünes Licht. Dafür soll auf den Nebenflächen des Sportplatzes in Höhe des Schwedter Rathauses ein Bereich eingezäunt, mit Bäumen und Büschen bepflanzt, Spiel- und Sportgeräten ausgestattet und um einen kleinen Bolzplatz ergänzt werden.

Bei der EU-weiten Ausschreibung des Auftrages meldete sich genau ein Bieter. Der Stadt bleibt also keine Wahl. Wenn das Großprojekt des Quasi-Neubaus der Lindgren-Schule pünktlich starten soll, bestimmt also das einzige Schulhof-Angebot zwingend den Preis. Und der liegt 137 000 Eu-­ro über der Kostenkalkulation.

Der Fall ist nicht der erste. Schon bei der dringend notwendigen Dachsanierung an der Sporthalle Talsand musste die Stadt erst ordentlich Geld nachschießen, bevor die Arbeiten ein Jahr später als geplant starten konnten. Letztlich kostete die Dacherneuerung den Steuerzahlern rund 590 000 Euro, 200 000 Euro mehr als veranschlagt. Auch dafür gab es im ersten Anlauf nur zwei Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligten. Auch bei der neuen Schwedter Festwiese bestimmte das einzige Angebot für die Umgestaltung des Platzes an der Leverkusener/Ecke Ehm Welk-Straße den Preis. Statt der veranschlagten 320 000 Euro kostete der Platz schließlich fast 550 000 Euro. Den Preis bestimmte das einzige Angebot, das auf die Ausschreibung einging.

Wie bei der Talsand-Halle gab es auch bei der Festwiese sachliche Gründe, die zu Kostensteigerungen führten. Beim Hallendach tauchten nachträglich Kostenpositionen für die Entsorgung vom Teilen des Altdaches auf, die als Sondermüll eingestuft wurden. Für die Festwiese wurden nachträglich noch Medienanschlüsse größer ausgelegt. Offenbar war im Vorfeld nicht ausreichend mit den späteren Nutzern der tatsächliche Bedarf ermittelt worden.

Im Fall des Ersatzschulhofes begründet die Stadt die Mehrkosten mit Preissteigerungen, die auf gestiegene Bau- und Material- sowie Energie- und Transportkosten zurückzuführen seien. Die Stadt rechnet aber auch mit kritischen Nachfragen zur Kostenkalkulation. Das Geld soll nun durch eine in Aussicht gestellte höhere Förderung vom Land und aus einem Bauvorhaben stammen, das billiger wurde als geplant: der Kunstrasenplatz. In Bezug auf den Schulbau ist man im Rathaus optimistisch. „Wir denken, dass so ein großer Hochbau-Auftrag mehr Firmen interessiert und dann der Wettbewerb wieder den Preis bestimmt“, so Thomas Ziesche vom Bauamt.