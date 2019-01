Logistikpark entsteht in Frankfurt (Oder)

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Startschuss für die Entwicklung des Industrie- und Logistikparks „LogPlaza FFO“ im Güterverkehrszentrum (GVZ) Frankfurt (Oder) ist erfolgt.

Die Stadt und der Immobilienentwickler OSMAB Holding AG haben den Kaufvertrag zum Erwerb einer Fläche von 34,5 Hektar im GVZ unterschrieben, teilt die Stadt mit. In einem stufenweisen Ausbau soll nun auf dem Gelände ein Industrie- und Logistikpark entstehen. 85 Millionen Euro will die Unternehmensgruppe in den Bau von verschiedenen Firmen nutzbaren Immobilien investieren, um Logistikunternehmen, e-commerce oder vergleichbare Branchen anzusiedeln.

„Die gute Lage zwischen den Metropolen Berlin und dem polnischen Poznań, die unmittelbare Nähe zur Autobahn A12 und das in der Region noch verfügbare Arbeitskräftepotential für weiteres Wachstum haben den Investor letztlich überzeugt“, betont der Geschäftsführer des Investor Center Ostbrandenburg Christopher Nüßlein. OB René Wilke (Linke) zeigte sich erfreut, dass die Stadt mit der OSMAB jetzt einen Partner an der Seite habe, der Großprojekte realisieren kann, ein gutes Netzwerk in der Branche hat und sich mit der erfolgreichen Vermarktung solcher Flächen auskennt.