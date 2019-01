Anne Frank-Ausstellung im Kleist Forum

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 27. Januar wird bundesweit der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen – am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Auch die Stadt lädt an diesem Tag zu einer Gedenkveranstaltung in das Foyer des Kleist Forums ein. Beginn ist um 15 Uhr.

Zur Eröffnung spricht der Vorsitzendende der Stadtverordnetenversammlung, Wolfgang Neumann. Außerdem spielt das Cello-Duo des Staatsorchesters, es gibt eine Andacht des Vorsitzenden des Ökumenischen Rates, Matthias Reumann, und ein Vertreter der Jüdischen Gemeinde spricht das Kaddisch.

Im Rahmen der Gedenkveranstaltung eröffnet Patrick Siegele, Direktor des Anne-Frank-Zentrums Berlin, eine aktuelle Wanderausstellung über Anne Frank, deren Tagebuch zu einem Symbol für den Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten geworden ist. Die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ ist vom 27. Januar bis 12. März im Kleist Forum zu sehen. Große Bildwände mit vielen privaten Fotos erzählen von ihrem Leben und ihrer Zeit. In einem aktuellen Teil wendet sich die Ausstellung zudem direkt an Jugendliche von heute mit Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung.