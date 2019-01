Ein neuer Flügel soll in der Aula erklingen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für eine Schule mit musikalisch-künstlerischem Profil schickt es sich nicht gerade, in der Aula ein altes Klavier mit Rissen und abblätterndem Anstrich zu haben. Für die Erich-Kästner-Grundschule soll ein Konzertflügel her. „Vor zehn Jahren stand hier noch der Originalflügel“, erzählt Kathrin Wirth, Lehrerin und Vorstandsvorsitzende der schulischen Fördervereins, und zeigt die für das Instrument vorgesehene Nische in der Aula. Diese war vor wenigen Jahren denkmalgerecht saniert worden. Nur der Flügel hatte entsorgt werden müssen. „Ein Klavierbauer sagte uns, die Restaurierung würde sich nicht mehr lohnen“, berichtet sie.

Für Schulkonzerte und die Einschulungsfeiern soll ein Konzertflügel angeschafft werden. Der kostet allerdings um die 10 000 Euro. 7000 Euro hat der Rotary-Club dafür bereits zugesichert. Ein Großteil davon kam beim Adventsmarkt in St. Marien zusammen. 2000 Euro wird der Förderverein selbst beisteuern. Das Geld wurde zum Beispiel bei Konzerten in der Aula gesammelt.

Auch Anika Breetsch und Stefan Kessel bezahlen einen Teil des Konzertflügels. Die Mutter eines Schülers der Kästner-Grundschule und der Fotograf und Designer verkauften Ende des vergangenen Jahres einen Kalender mit Frankfurt-Motiven von Kessel. Die Hälfte des Verkaufspreises sollte an die Schule gehen – 510 Euro sind zusammengekommen. „Der Kalender kam gut an“, erzählt Anika Breetsch.

In ihrem Kosmetikstudio hätten ihn viele Kunden gekauft, eine von ihnen gab ihren Kindern zu Weihnachten den Kalender mit nach Australien. „Die haben sich gefreut, dass sie ein Stück Heimat mit im Gepäck haben.“ Sie und Kessel wollen auch in den kommenden Jahren solche Kalender erstellen und den Erlös dann anderen Schulen zugute kommen lassen.

„Wir sind sehr dankbar für Eltern, die in Eigeninitiative auf so gute Ideen kommen“, freut sich Kathrin Wirth. Konzertpianist Christian Seibert will die Kästner-Grundschule beim Kauf eines Flügels unterstützen und kündigte an, beim Einweihungskonzert zu spielen, erzählt sie. Einen Teil der Kaufsumme wird auch die Stadt dazugeben.

„Dass unser Eigenanteil so groß sein würde, damit hatte niemand gerechnet“, sagt die Lehrerin. Je nachdem, wie schnell die Stadt nun das Geld dafür aufbringt, kann die Grundschule den Flügel vielleicht schon bis zum Sommer in ihre Aula bekommen.(sam)