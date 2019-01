Projekt für neue Grünheider Kita nimmt Fahrt auf

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Bis Ende Januar soll der Bauantrag eingereicht werden, Mitte Februar der Übergangsbetrieb in der Begegnungsstätte auf dem Löcknitzcampus starten. Die Umsetzung des Kita-Projekts zum Neubau auf einem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur Reha-Klinik und dem Werlsee nimmt langsam Fahrt auf.

Nachdem am 13. November ein langwieriger Prozess zum Grunderwerb, zur Erbbaupacht und zum Wegerecht zu Ende gegangen und alle Verträge notariell beglaubigt waren, konnte der Träger, die Johanniter Unfallhilfe, loslegen. Wie Vorstandsreferentin Mandy Lehmann auf Nachfrage mitgeteilt hat, wird die Kapazität bei maximal 88 Plätzen liegen. Dabei kann die Zahl variieren, weil es für Krippe und Kita unterschiedliche Anforderungen gibt. „Das wird dem jeweiligen Bedarf angepasst“, sagt sie. 18 Plätze sind für Mitarbeiter der Median-Klinik reserviert.

Die Betreuung der Kinder wird in die Hände von etwa 14 pädagogischen Fachkräften gelegt. Die ersten Einstellungen hat es laut der Referentin schon gegeben. Die Leiterin nimmt ihre Arbeit am 1. Februar auf, eine Erzieherin am 18. Februar. Zu dem Zeitpunkt soll die Übergangslösung starten – mit zwei Krippenkinder in der Eingewöhnung. Für die Rahmenbedingungen hat die Gemeinde Grünheide gesorgt.

Laut Bürgermeister Arne Christiani – er hat das Projekt zur Chefsache erklärt und sich um alles federführend gekümmert – will das Land für den 18. Februar bis 31. Dezember die Betriebserlaubnis ausstellen – für 20 Kinder. Zudem habe das Bauordnungsamt baurechtlich grünes Licht gegeben. „Es bedarf nur weniger Umbauten“, sagt er. In der Mädchen- und in der Jungentoilette wird je ein niedriges WC-Becken eingebaut. Letztere bekommt zudem einen Waschtisch für kleine Kinder. Zudem werden die Türen mit einem Klemmschutz versehen. Die Übergangs-Kita startet in einem Teilbereich der Begegnungsstätte – unter anderem dem Hausaufgabenzimmer – und es wird der Mehrzweckraum mitgenutzt. Weitere Einschränkungen für die bisherigen Hausgäste gibt es nicht. Als Außenanlage steht die der nahen Kita „Haus Kunterbunt“ mit zur Verfügung.

Übers Jahr wird die Kita sukzessive größer werden. Die Ausstattung schafft der Träger an. Sie soll später mit in den auf 2,5 Millionen Euro kalkulierten Neubau ziehen – zum 31. Dezember dieses Jahres.(bei)