Wildschweine zerstören Fußballplatz

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Großen Schaden haben Wildschweine im Stadion an der Puschkinstraße verursacht. Sie haben den Hauptplatz umgepflügt. Die Gemeinde hat nun mit Jägern gesprochen. Der erste Schwarzkittel sei erlegt, hieß es.

Den Start ins Jubiläumsjahr haben sich die Sportler vom MSV sicher anders vorgestellt. Statt in Ruhe den 100. Vereinsgeburtstag vorzubereiten, müssen sie sich nun erst einmal um den Hauptplatz im Stadion kümmern. Seit etwa zwei Wochen treibe dort eine Rotte Wildschweine ihr Unwesen und habe das Spielfeld quasi komplett zerstört, berichten sie auf Facebook mit einem entsprechenden Video. Zugleich wird gebeten, das möglichst oft weiterzugeben, damit „endlich seitens der Gemeinde gehandelt wird“.

In der Verwaltung sind auch einige Mails mit Vorwürfen eingetroffen. „Wir haben sofort reagiert“, weist Andreas Kirscht aus dem Ordnungsamt anderweitige Aussagen zurück. Das Auftauchen der Schwarzkittel sei seit Mitte vergangener Woche bekannt. Einen Tag später habe es erste Gespräche gegeben. Und inzwischen gibt es bereits den ersten Abschuss, konnte er am Donnerstag vermelden.

Neu ist die Thematik Wildschweine dem Rathaus nicht. Immer wieder würden Tiere in den Ortslagen beobachtet und richteten Schäden an. Deshalb werde auch jedes Jahr eine Ausnahmegenehmigung für Jäger beantragt, die das Schießen im „befriedeten Bereich“, also da, wo Häuser stehen, erlaubt. Im Normallfall dürften Jäger in Ortschaften nicht aktiv werden. Und selbst mit Sondererlaubnis sei es für die ehrenamtlichen Waidmänner nicht einfach. „Sie sind voll in der Verantwortung“, erklärt Kirscht. Schließlich fliegen die Geschosse hunderte Meter weit, könne ein Stein Querschläger verursachen mit unvorhersehbaren Folgen.

Also müsse das Stadion sicher leer sein. In den vergangenen Tagen war man auch davon ausgegangen, dann tauchten aber doch noch Personen auf. In jedem Falle seien Absprachen mit Jägern getroffen worden, die abwechselnd vor Ort sein wollen. Denn insgesamt sollen fünf Schweine auf dem Gelände sein.

Wie die ins Stadion kommen, ist bislang unklar. Vermutet wird, dass sie vom Kalkberger Platz am Kulturhaus kommen. Es sei mit dem MSV verabredet, dass zunächst der Zaun dicht gemacht werde. „Wir appellieren auch an alle Bürger, die Grundstücke ordentlich zu sichern. Und nicht etwa die Tiere noch zu füttern“, fügt Kirscht hinzu. Ziel sei es, die Schwarzkittel so weit wie möglich und nötig zu dezimieren und aus der Ortslage herauszudrängen. Dies könne aber erst passieren, wenn es gerade am Stadion kein Schlupfloch mehr gebe.

Laut Uwe Fischer vom MSV solle der Bauhof der Gemeinde einen ordentlichen Zaun stellen. „Wir sind aber noch im Gespräch“, erklärte er. Er sei froh, dass die Nachwuchskicker derzeit noch in den Sporthallen trainieren, denn sonst hätte er sie nicht guten Gewissens auf den Platz lassen können. Der müsste bis Anfang März wieder hergerichtet werden, denn am 9. März startet für die Fußballer die Rückrunde. Allein werde der MSV dies nicht bewerkstelligen können, glaubt er. „Da müssen Profis ran.“