Gähnende Leere in den Schaufenstern

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Signalrote Schilder mit der Aufschrift „Zu vermieten“ prangen immer öfter vor leeren Auslagen an Schaufenstern der Angermünder Altstadt. Der Gewerbeschwund ist nicht mehr zu übersehen.

Handel und Wandel florieren in Angermünde immer schleppender. 2018 gab es deutlich mehr Gewerbeabmeldungen als Neuanmeldungen. Deutlich sichtbar ist das an leerstehenden Geschäften in der Innenstadt, vor allem in der einstigen Bummelmeile Rosenstraße. In den vergangenen Jahren schloss ein Geschäft nach dem anderen: der Geschenkeladen Ambiente, das Blumenstübchen Theiß, die traditionsreiche Ehm Welk-Buchhandlung, Reisebüro und Telefonladen. 2018 gab Burkhard „Bussy“ Krüger sein Elektronik-Fachgeschäft auf.

In diesem Jahr wird die Gärtnerei Syringa ihr Blumengeschäft in der Rosenstraße schließen. „Wir finden kein Personal, nachdem unsere langjährigen Verkäuferinnen aus Alters- und gesundheitlichen Gründen ausgeschieden sind“, erklärt Syringa-Geschäftsführerin Ramona Mundt. „Momentan wird der Laden von den Mitarbeitern der Gärtnerei nebenbei geführt, um ihn offen zu halten, was auf Dauer aber personell nicht zu schaffen ist.“

Vier neue Arbeitskräfte hatten sich im vergangenen Jahr bei Syringa beworben, keiner ist geblieben. „Es sind vor allem die Arbeitszeiten am Wochenende, die abschrecken. Niemand möchte sonnabends arbeiten“, bedauert Ramona Mundt. Doch auch die Konkurrenz durch den Onlinehandel und die geringe Kaufkraft sei in Angermünde zu spüren. „Die Älteren, die noch Geld für Blumen und Gartenpflanzen ausgeben, werden immer weniger. Und auch die sich ändernde Friedhofskultur spüren wir deutlich. Der Trend geht hin zu Gemeinschaftsurnenanlagen, zu Grabplatten statt aufwändig bepflanzter Gräber und zu Waldbestattungen“, erzählt die Syringa-Chefin.

Der Blumenladen in der Rosenstraße schließt planmäßig am 30. Juni, sollte nicht schon vorher ein Nachmieter für das Ladengeschäft gefunden werden. Der Blumen- und Pflanzenverkauf in der Gärtnerei in der Straße des Friedens geht aber uneingeschränkt weiter.

Für das Jahr 2018 verzeichnet das Gewerbeamt der Stadtverwaltung 83 Gewerbeabmeldungen. Dem stehen nur 57 Neuanmeldungen gegenüber. 51-mal wurde ein Gewerbe umgemeldet.

So schloss beispielsweise die traditionsreiche Gaststätte „Schweizer Hof“ ihre Pforten, weil Wirtin Renate Grenz in den Ruhestand ging, jedoch kein Nachfolger gefunden wurde. Die Postbank zog sich aus Angermünde zurück und schloss ihre Filiale in der Berliner Straße. Den Postservice übernahm das Spielzeuggeschäft Buki, der in die Posträume umzog. Aus Altersgründen schloss Manfred Klockow sein Fitnessstudio. Mosterei-Inhaber Heinz Klimmek konnte sein Unternehmen an seinen Enkel Rico abgeben, der die Mosterei nun mit neuen Ideen weiterführt. Und in Stolpe bekamen Ausflügler und Radwanderer in diesem Sommer endlich wieder erfrischende Getränke und Imbiss. Am Kanal beim ehemaligen Betonwerk eröffnete Jennifer Clarke das Fahrrad-Café „Fuchs und Hase“.

Aktuell gibt es in Angermünde – einschließlich der Ortsteile – 905 Gewerbetreibende, vom Freiberufler bis zum größeren Unternehmen. 2015 waren es immerhin noch 960.