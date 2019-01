Gutes Essen, Gier und grüne Lügen

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Zu erwarten sind 58 Kino- und Fernsehfilme, rund 70 Festivalorte und bis April etwa 10 000 Besucher:

Er bekam vor mehr als 20 Jahren den Alternativen Nobelpreis. Noch viel früher, kurz vorm Ende der DDR, hatte der Biologe Michael Succow mit seinen Mitstreitern die großen Nationalparke und Biosphärenreservate der Ost-Bundesländer begründet. Inzwischen unterstützt er mit der Michael-Succow-Stiftung Schutzgebiete in Osteuropa. „Wir können uns unendlich glücklich schätzen, dass wir so einen bedeutenden Mann gewinnen konnten“, sagt Festivalorganisator Ernst-Alfred Müller. Die Ökofilmtour beginnt mit einem Besuch des Ökopapstes.

Als der Moorexperte Deutschlands steht Succow am Dienstagabend für ein Gespräch zu einem Film zur Verfügung, der ebenfalls seinen Namen im Titel trägt: „Michael Succow – die Macht der Moore“ läuft um 18.45 Uhr. Im Doppelpack mit dem Dokumentarfilm aus der ZDF-Reihe „planet e“ wird auch der Beitrag „Wie Konzerne mit Ackerland spekulieren“ gezeigt. Im Anschluss dann das Gespräch, in dem auch Öko-Landwirt Carlo Horn zu Wort kommen wird.

Der Austausch mit mehr oder weniger prominenten Filmemachern und Experten in ökologischen und gesellschaftspolitischen Fragen – in Eberswalde etwa einigen Hochschulprofessoren – ist eines der Markenzeichen für das Brandenburger Festival für Umwelt- und Naturfilme. Das andere sind natürlich die Beiträge selbst. Insgesamt 146 Fernseh- und Kinofilme waren es, die für die diesjährige Ökofilmtour eingereicht wurden. 46 längere und zwölf kürzere daraus haben es ins Festival geschafft, bei dem auch sechs Preise vergeben werden. 13 Filme laufen nun in Eberswalde im Abendprogramm, 13 im Vormittagsprogramm für Schulen.

Die Besessenheit vom Wirtschaftswachstum, Insektensterben und die Bewahrung der Artenvielfalt sind genauso Thema wie ein zukunftsfähiger Umgang mit Ressourcen. So gastiert die neue Produktion des mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm-Regisseurs Bertram Verhaag „Aus Liebe zum Überleben“ am Mittwoch in Eberswalde. Nach „Der Bauer und der Prinz“ und „Code of Survival befasst sich Verhaag nun mit acht Menschen, die für das „gute Essen“, eine naturverträgliche Landwirtschaft leben. „Der Film ist wirklich brandfrisch, gerade erst vor einer Woche fertig geworden“, freut sich Tour-Veranstalter Müller über den Beitrag.

Auch „Das Wunder von Mals“ könnte Weltverbesserern Hoffnung machen. Der Film dokumentiert, wie eine kleine Bürgerinitiative in Südtirol ein Glyphosat-Verbot erreicht. Mit den Dokumentarstreifen „Die grüne Lüge“ und „System Error“ von Florian Opitz geht das Eberswalder Gastspiel der Ökofilmtour am Donnerstag zu Ende.

Zu den rund 70 Festivalorten, an denen die Ökofilmtour bis April unterwegs ist, gehörten in den vergangenen Jahren auch der historische Bahnhof Chorin sowie der Kulturbahnhof Biesenthal. Das Programm erscheint in den nächsten Tagen und Wochen unter www.oekofilmtour.de. Spielstätte in Eberswalde ist die Aula der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Haus 6 auf dem Stadtcampus. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.