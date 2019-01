Nur knapp dem Tod entkommen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Mordversuch an einer 33-jährigen Frankfurterin ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen sechs Personen wegen versuchten Mordes, Diebstahl, Bedrohung und Nötigung. Drei Männer und drei Frauen – alles Deutsche und aus Frankfurt im Alter von 18 bis 35 Jahren – hatten die Frau am 7. Januar misshandelt, unter Drogen gesetzt und ausgeraubt. Später stießen drei von ihnen das Opfer in die Oder. Sie konnte sich jedoch retten und Hilfe rufen.

Viele Details der Tat sind ungeklärt und werden noch ermittelt. Seinen Ausgang genommen haben soll die Gewalttat jedoch im Umfeld des Lennéparks. „Die ersten Misshandlungen der Frau fanden auf dem Weg zwischen Halbe Stadt und dem Horten-Vorplatz statt“, berichtet der leitende Oberstaatsanwalt Helmut Lange. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit die eingegangenen Akten des Amtsgerichts, um möglicherweise gegen den Beschluss, nur zwei Haftbefehle zu erlassen, vorzugehen. Beantragt hatte die Behörde fünf Haftbefehle.

Denn die 33-Jährige entkam nach bisherigen Erkenntnissen nur knapp dem Tod. Nicht mehr lange, und sie wäre in der Oder ertrunken, bestätigt Dr. Matthias Jäger, Oberarzt der Intensivmedizin am Frankfurter Klinikum. Kaltes Wasser, vollgesogene Kleidung und Strömungen hätten fast den Tod der Frau bedeutet. „Eine klassische Hypothermie ist hochgefährlich“, sagt Jäger. Der Intensivmediziner spricht von der Unterkühlung des menschlichen Körpers. In dem Augenblick, in dem eine Person ins Wasser falle, kühle der Körper ab. „Temperatur, Wasserfluss und Kleidung spielen dabei eine große Rolle“, erklärt er. Bei einer Wassertemperatur der Oder von zurzeit drei bis fünf Grad verlaufe der Temperaturaustausch vom Körper zum Wasser schnell. Die Körpertemperatur sinke. Mit Zittern, Stresshormonen, Schwimmbewegungen, Atemnot kämpfe dann der Organismus gegen die Unterkühlung an.

„In kurzer Zeit verlangsamt sich die Atmung“, erläutert Matthias Jäger. Danach schränke sich die Wahrnehmung ein und Bewusstlosigkeit setze ein. „Auf der Straße ist das alles erstmal kein Problem“, meint Jäger. Im Wasser aber gehe der Kopf unter – und wenn dann Wasser durch den Atemreflex in die Lungen läuft, „ist die Person in Sekunden tot“, so der Oberarzt. Der gesamte Verlauf der Unterkühlung sei ein Kampf von wenigen Minuten.

„Schon gute Schwimmer hätten bei der Strömung Probleme, ans Ufer zu kommen“, bestätigt auch Danny Knispel von der DRK-Wasserwacht Frankfurt. Insbesondere die Kombination aus Atemstillstand, Orientierungslosigkeit und steifer Glieder sei gefährlich. Dazu sei die Frau vorher unter Drogen gesetzt worden.(jhh)