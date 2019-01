Seit 10 Jahren live auf Sendung

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Stefanie platziert „Baby“ auf dem Tisch, Henrik und Emma tragen Lautsprecherboxen, die anderen machen sich an Kabeln und Mikrofonen zu schaffen. Das Schülerradio der Sigmund-Jähn-Grundschule geht auf Sendung. Das auf den Namen „Baby“ getaufte Mischpult ist dabei das Herzstück: „Der erste Titel ist ‚In my mind’“, kündigt Wika an. Kaum hat die Zehnjährige den letzten Satz ihrer Moderation gesprochen, schiebt Emma am Mischpult einen Regler hoch, aus den Boxen schallt Musik.

Was am Donnerstagnachmittag im Keller der Schule passiert, ist bloß Probe. Erst am nächsten Tag, am Freitag, geht das Schüler-Radio wie jede Woche live auf Sendung: In der ersten großen Pause unterhalten seine acht Mitstreiter den Schulhof. „Meistens schaffen wir in 15 Minuten vier Titel“, sagt Lehrer Lars Jungbluth. Er leitet das Schülerradio – das einzige in Fürstenwalde.

Schon seit der ersten Klasse, erzählt Emma, habe sie beim Radio mitmachen wollen. „Das geht aber erst in der fünften“, sagt die Zehnjährige. Damit ist Emma ebenso alt wie das Schülerradio: Im November gab es in der Hofpause eine große Jubiläumssause.

„Jetzt vermelden wir, dass Deutschland bei der Handball-WM gegen Serbien gewonnen hat“, sagt Lars Jungbluth. Die elfjährige Karema braucht zwei Anläufe, dann spricht sie den Satz fehlerfrei ins Mikrofon. „Morgen wissen wir, ob es stimmt“, schmunzelt Jungbluth, der mehr als 20 Jahre lang nebenbei als DJ gearbeitet hat. Eigentlich, erzählt er, wollte er zum Radio. „Dort wurde ich aber nicht genommen, weil ich kein Auto hatte.“ Stattdessen wird er Lehrer, etabliert an jeder Schule, an der er unterrichtet, ein Radio.

„Wir bekommen hier alle Unterstützung“, sagt er über die Jähnschule. Vor der Sendung am Freitag helfe der Hausmeister den Kindern beim Aufbau ihres kleinen Radiostudios; die Schulleitung stehe hinter dem Vorhaben, bald auch im Schulhaus zu senden. „Dann könnten die Kinder Märchen einsprechen“, überlegt Jungbluth. Gewinnspiele und Salsa-Kurse habe es über das Radio schon gegeben. „Wir versuchen“, sagt er, „die Menschen mit Musik glücklich zu machen.“

Stefanie, die mit zwölf Jahren zu den Großen gehört, bedient am liebsten das Mischpult; Fünftklässlerin Emma sagt, sie wähle gerne die Titel der Sendungen aus. Über das heutige Programm waren sich die Kinder schnell einig. (amd)