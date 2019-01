Bärenklauer Brücke bis Ende Februar geöffnet

Marco Winkler

Bärenklau (MOZ) Die A10-Unterführung am Wendemarker Weg in Bärenklau bleibt länger geöffnet als zunächst angedacht. Wie die für den Autobahnausbau zuständige Havellandautobahn GmbH & Co. KG am Donnerstag mitteilte, soll die Durchfahrt Ende Februar bis voraussichtlich Mitte 2020 für den Verkehr gesperrt bleiben.

Erst vorige Woche informierte die Havellandautobahn darüber, dass die Arbeiten schon in der Woche vom 21. Januar beginnen sollen. Offenbar ein zu knapp kalkuliertes Ziel.

Die Unterführung wurde schon am 8. Dezember für den Verkehr dicht gemacht. Der Landkreis verkündete vorige Woche die Aufhebung der Sperrung. Zur Begründung teilte der Fachbereich Verkehr mit: „Auf der Baustelle finden jedoch seitdem keine Arbeiten statt, wie die Verkehrsbehörde von der Gemeinde Oberkrämer erfuhr.“ Erst wenn die Arbeiten an der Autobahnunterführung tatsächlich anfangen, dürfe, so der Kreis, der Wendemarker Weg gesperrt werden. Die Havellandautobahn beschreibt die nicht stattfindenden Arbeiten in einer Pressemitteilung wie folgt: „Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind Änderungen in der Bauablaufplanung erforderlich.“ Weiter: „Um die Einschränkungen für Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer/innen möglichst gering zu halten, wurde die Vollsperrung am 16. Januar aufgehoben, sodass der Durchgangsverkehr die Unterführung wieder passieren kann.“ Keine Erwähnung findet, dass der Landkreis die Sperrung anordnete. (win)