Kultur gehört ins Dorf

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Was gehört zur Heimat? Auf jeden Fall auch Kinos, Kneipen, Bibliotheken. Das hat sich auch in der Bundespolitik herumgesprochen. Nun wird über Fördermöglichkeiten nachgedacht.

„Wenn nichts mehr geht, geht immer noch Kino.“ Da ist sich Jens-Hagen Schwadt vom Filmklub im mecklenburgischen Güstrow sicher. Und deshalb müssten Kinofilme in die Provinz, möglichst viele und möglichst oft. „Kultur ist ja letztlich alles“, sagt er und zögert auch nicht, seinen Zuschauern den Til-Schweiger-Blockbuster „Honig im Kopf“ vorzusetzen. Über mehr als 20 Jahre haben Schwadt und seine Kollegen so ein veritables Netzwerk von Spielstätten aufgebaut: Allein im vergangenen Jahr sorgten sie an 80 Standorten für Kinoprogramm und erreichten damit 25 000 Besucher. „So viel wie ein kleines Kino“, sagt Schwadt.

Das ist genau der Punkt: Kinos – egal ob groß oder klein – gibt es in der Fläche immer weniger. Zwar ist die Gesamtzahl der Spielstätten in Deutschland seit ein paar Jahren wieder leicht gewachsen. Davon konnten allerdings vor allem Städte über 50 000 Einwohner profitieren. Die Gilde deutscher Filmkunsttheater warnte schon 2014 vor einer „Gefährdung der kulturellen Grundversorgung auf dem Land“. Das würde eine Menge Menschen treffen. Denn auch wenn der Trend zur Verstädterung geht, noch immer leben 47 Millionen Deutsche nicht in größeren Städten und 90 Prozent der Fläche sind ländlich geprägt. Wenn das Leben auf dem Land attraktiv bleiben soll, dann geht es allerdings längst nicht nur ums Kino. Es braucht auch Kneipen und Freibäder, Bibliotheken und Konzerträume. Denn was nützen einem Arbeitsplatz, Arztversorgung und Internetanschluss, wenn nach Feierabend nichts los ist? Wenn das letzte Wirtshaus schon vor Jahren dichtgemacht hat? Und wenn der Weg zum nächsten Kino, wie in Brandenburg durchschnittlich fast 28 Kilometer weit entfernt ist?

In der Bundespolitik ist das angekommen. Am deutlichsten ist das an der Einrichtung der Heimat-Abteilung im Innenministerium zu erkennen. Doch auch die anderen Ministerien wollen etwas von dem Themenfeld abhaben. Nicht ohne Grund sagt Agrarministerin Julia Klöckner (CDU): „Jeder bei uns im Kabinett ist ein Stück Heimatminister.“ Und deshalb dürfen sie und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ anführen, die im Sommer Ergebnisse vorlegen will.

Schon vorher beschäftigt sich der Bundestag anlässlich der Grünen Woche mit dem „guten Leben und Arbeiten auf dem Land“. So steht es über einem Antrag, den die Abgeordneten heute debattieren wollen. Eine Erkenntnis aus dem Papier der Regierungsfraktionen: Ohne Ehrenamt geht fast nichts. Mehr als 30 Millionen Frauen und Männer engagieren sich in Deutschland freiwillig und schaffen so die „Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, wie Klöckner es nennt. Sie erhalten und betreiben Frei- und Schwimmbäder, sie erhalten Wirtshäuser und Tanzsäle, sie leisten Bildungsarbeit, und sie machen eben Kino. „Sie sind die Kraftzentren unseres Landes“, sagt die Landwirtschaftsministerin.

Für Kinomann Schwadt ist sogar klar: „Wir sind unkaputtbar, denn unsere Arbeit beruht auf dem Ehrenamt.“ Dabei wird genau dies andernorts bezweifelt. So will etwa der Deutsche Landfrauenverband, dass die Politik den Freiwilligen unter die Arme greift. Ehrenamtler sollen durch hauptamtliche Stellen unterstützt werden, denn „Dorfgemeinschaften benötigen professionelle Begleitung“, heißt es in einem Positionspapier.

Die Bundestagsabgeordnete Katrin Budde (SPD) unterstützt diese Forderung. „Das ist reine Mathematik“, erklärt sie. Mit Blick auf Abwanderung und Überalterung gibt die Vorsitzende des Bundestags-Kulturauschusses dem Ehrenamt in manchen ländlichen Gebieten noch „maximal zehn Jahre“, falls es keine Unterstützung durchs Hauptamt gibt.

Weitere Ideen kommen aus dem Innenministerium. Monika Schmitt-Vockenhausen, die dort das Ehrenamtsreferat leitet, warnte ebenfalls vor kurzem im „Spiegel“: „Wenn die Vereine sich auflösen, weil kein Nachwuchs da ist, dann werden die Leute gehen.“ Sie will, dass der Staat Rahmen setzt, damit es nicht so kommt: „Im Steuerrecht etwas verändern, in der Abgabenordnung, im Gemeinnützigkeitsrecht, Onlinestrukturen schaffen.“ Schmitt-Vockenhausen plant deshalb ein Gesetz zur Förderung des Ehrenamtes. Dazu kommen zahlreiche Einzelinitiativen aus Bund, Ländern und Kommunen: In Bayern beispielsweise geht in diesem Jahr ein Förderprogramm an den Start, um die Wirtshauskultur zu erhalten. Bundestagsabgeordnete fordern die Regierung auf, Bibliotheken in der Provinz zu stärken. Das Bildungsministerium fördert Forscher, die untersuchen, wie sich die kulturelle Bildung auf dem Land stärken lässt. Die CDU/CSU-Fraktion will eine Entbürokratisierungsoffensive. Der Bund plant zudem ein „Zukunftsprogramm Kino“, das laut Koalitionsvertrag „den Kulturort Kino auch außerhalb von Ballungsgebieten“ stärken soll.

Dabei spielt es für Jens-Hagen Schwadt gar keine Rolle, ob und wie sehr ihm die Politik unter die Arme greift. Er blickt ohnehin zuversichtlich in die Zukunft: „Jammern hilft ja auch nicht“, sagt er und berichtet, dass das kulturelle Interesse seiner Beobachtung nach wieder zunimmt. „Die Leute merken: Da fehlt doch was.“ Und dann packen sie auch mit an. „Die Akzeptanz von Selbstgemachtem wächst.“