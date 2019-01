Nur wenig Feinstaub und Stickstoffdioxid in der Luft

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Man sieht’s nicht, man riecht’s nicht, man spürt es nicht – und doch ist es da, dieses große Stück Lebensqualität, die das Ruppiner Land zu bieten hat: saubere Luft. Und das gibt es Jahr für Jahr amtlich – auch für 2018.

Die Messstation an der Gerhart-Hauptmann-Straße belegt es: Die Feinstaubbelastung hat im Jahresdurchschnitt bei lediglich 18 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gelegen. Das war 2018 landesweit der zweitniedrigste Wert. Nur bei Bad Belzig ist weniger Belastung das Jahr über gemessen worden.

Beim Reizgas Stickstoffdioxid gab es 13 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Durchschnitt. Auch damit war Neuruppin deutlich unter dem erlaubten Grenzwert. Allerdings waren in puncto dieser Belastung andere Städte wie Wittenberge, Buckow und eben Bad Belzig mit Durchschnittswerten zwischen sieben und neuneinhalb Mikrogramm noch einen Tick sauberer.

Feinstaub ist – nicht nur bildlich gesprochen – in aller Munde. Die Substanz, die sich in kleinsten Lungenbläschen festsetzen kann, enthält mitunter giftige oder hoch gesundheitsgefährdende Stoffe wie Arsen, Cadmium oder Nickel. Chronische Herz- und Atemwegserkrankungen sollen die Folge sein. Deshalb hat die Europäische Union Grenzwerte festgelegt (siehe Infokasten). Ursachen des Auftretens gibt es viele – menschengemachte wie auch natürliche. Beim Auftreten von Stickstoffoxiden allerdings gibt es vor allem eine Quelle: den Verkehr. Insbesondere selbst zündende Motoren wie die mit Diesel angetriebenen Kraftmaschinen stoßen das Reizgas in großer Menge aus. Deshalb gibt es auch hier Grenzwerte, die einzuhalten sind – und die mittlerweile dazu führen, dass in vielen Städten gerichtlich verfügte Fahrverbote drohen. Insgesamt hat die Belastung in Brandenburg abgenommen, wie das Landesumweltministerium jüngst mitteilte. Insbesondere mit Blick auf das Problemkind, die Potsdamer Zeppelinstraße, sei es gelungen, die Luftschadstoff-Konzentration so zu senken, dass Grenzwert-Überschreitungen kaum noch vorkommen. Das gilt zum einen für Feinstaub: Nur an 15 Tagen gab es eine Überschreitung des Tagesmittels über 50 Mikrogramm. Zum anderen ist auch die Stickstoffdioxid-Jahresmittel unter die obligatorischen 40 Mikrogramm gesenkt worden.

Davon ist Neuruppin weit entfernt. So gab es lediglich drei Tage, im März, an denen die Feinstaub-Belastung im Tagesmittel über 50 Mikrogramm je Hektoliter Luft lag. Allerdings: Die Feinstaubbelastung ergab 2016 noch einen Jahresmittelwert von 17 Mikrogramm im gleichen Luftvolumen.

Immerhin sieht das bei der Stickstoffdioxid-Konzentration ganz anders aus: Die Luft war im Jahresmittel 2016 noch mit 17 Mikrogramm dieses Reizgases je Kubikmeter Luft gegeben. Diesbezüglich ist es also gelungen, die Belastung signifikant zu senken – was angesichts der schon immer sehr geringen, die Gesundheit der Atmenden kaum beeinträchtigenden Mengen noch einmal einen weiteren Lebensqualitätsschub bedeutet.