dpa

Klein Marzehns (dpa) Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der A9 in Richtung Leipzig zu Verkehrsbehinderungen geführt. An der Anschlussstelle Klein Marzehns (Landkreis Potsdam-Mittelmark) seien der mittlere und der linke Fahrstreifen gesperrt, teilte die Polizei Brandenburg mit.

In den frühen Morgenstunden kurz nach 2.30 Uhr kippte ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnmeisterei hat die Unfallstelle abgesichert.