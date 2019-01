Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) In Bezug auf die Kriminalitätsrate herrschen in Glienicke „bayrische Verhältnisse“. Das sagte am Donnerstagabend Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) auf einer SPD-Veranstaltung im Neuen Gymnasium.

Denn im vergangenen Jahr hat es nach Angaben von Lars Borchardt, Leiter der Inspektion Oberhavel, weniger als 500 Straftaten im Ort gegeben. Das entspreche dem Vorjahresniveau. Zudem sei die Aufklärungsquote um etwa vier Prozentpunkte gestiegen. Während die Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen sei, habe es mehr Einbrüche in Autos gegeben. „Trotzdem: Glienicke ist ein sicherer Ort“, machte Schröter deutlich.