Optikstandort präsentiert sich der Fachwelt

Simone Weber

Rathenow In Rathenow wurden in seiner Stadtgeschichte optische Geräte gefertigt, die die Stadt über ihre Grenzen bekannt machten und machen. Um weiter in vieler Leute Munde zu bleiben, fahren jährlich Vertreter optischer Unternehmen und Einrichtungen zur Internationalen Messe für Optik und Design - der OPTI in München. Sie zählt, bei wachsendem Interesse von Ausstellern, neben der SILMO in Paris und der MIDO in Mailand zu den führenden europäischen Messen der Branche.

Am Gemeinschaftsstand des Netzwerks Optic Alliance Brandenburg Berlin (OABB) präsentieren sich vom 25. bis 27. Januar die Firmen Obrira Low Vision Rathenow, Ophthalmica GmbH, Optotec GmbH, Poschmann Design GmbH und die Solira GmbH - gemeinsam mit der Augenoptiker- und Optometristeninnung des Landes Brandenburg, dem Optik-Industrie-Museum und der Technischen Hochschule Brandenburg. Die Rathenower Firmen warten auch in diesem Jahr wieder mit technischen Innovationen auf.

Obrira Low Vision hat seine vergrößernden Sehhilfen für hochgradig sehschwache Menschen weiterentwickelt. Auf der OPTI will Obrira in diesem Jahr spezielle 1,6-fach vergrößernde Weitwinkelsysteme vorstellen. Diese ermöglichen dem Betroffenen in einer großzügigen Distanz, das Fernsehbild über einen längeren Zeitraum ermüdungsfrei und gänzlich zu betrachten. Die unabhängige Brillengläser-Manufaktur Ophthalmica stellt ihre neuen RX Sonnenbrillengläser vor. Die neuen NuPolar® Infinite Grey Gläser sind polarisierend und fototrop. Die flexliblen Gläser blockieren nicht nur das Blendlicht, sondern passen sich durch ihren Selbsttönungseffekt dem Sonnenlicht an. Poschmann Design präsentiert neue Trends bei der Ausgestaltung von Optikergeschäften.

Das Bildungs- und Technologiezentrum für Augenoptik (BTZ) in Rathenow kann für sich in Anspruch nehmen, als die am besten ausgestattete Bildungseinrichtung der Augenoptik/Optometrie im Lande zu gelten. Davon profitieren die Auszubildenden, Meister und Optometristen gleichermaßen.