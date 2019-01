Werdender Vater verletzt Ärztin und Krankenschwester

Mandy Timm

Schwedt (MOZ) Aggression statt Freudentaumel: Ein werdender Vater hat auf der Geburtsstation des Schwedter Klinikums randaliert und eine Kinderärztin und Krankenschwester verletzt. Der 46-Jährige, der unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, hat das Klinikpersonal Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Krankenhaus tätlich angegriffen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost informiert.

Dass er am nächsten Morgen in die Justizvollzugsanstalt einziehen würde, ahnte da noch niemand. So sollte es allerdings kommen. In der Folge der Auseinandersetzung holte die Kinderstation das Wachpersonal des Hauses zu Hilfe. In der Zwischenzeit türmte der Mann jedoch. Wenig später stellte er sich - freiwillig oder auf anraten, das wird noch geklärt, bei der Polizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den mehrfachen Vater ein Haftbefehl vorlag. Er wurde Freitagmorgen in eine JVA überführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den näheren Umständen aufgenommen.