Polizei verstärkt Präsenz an S-Bahnhöfen

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Polizei erhöht ihre Präsenz an S-Bahnhöfen und Bahnstrecken, die von Oberhavel aus nach Berlin führen. Damit reagiert sie auf einen erneuten Vorfall mit Berliner Jugendlichen.

Mit einem Großaufgebot sind die Polizei aus Oberhavel, die Bundespolizei und die Einsatzbereitschaft aus Oranienburg am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz am S-Bahnhof Hohen Neuendorf ausgerückt. Dort hatten gegen 15 Uhr drei bislang noch unbekannte Jugendliche zunächst einen 15-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Der Junge wurde geschlagen und geschubst. Die Mutter erstattete Anzeige.

40 Minuten später wurde am Hohen Neuendorfer S-Bahnhof eine Frau von drei 15-jährigen Berlinern geschubst. Daraufhin bewies ein Oberhaveler Zivilcourage und griff ein. Es entwickelte sich nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Handgemenge. Ein zweiter Mann kam dann zur Hilfe. Die beiden Männer konnten die Jugendlichen festhalten bis die Polizei vor Ort war. Allerdings wurden die Männer bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Auch zwei Jugendliche hatten Blessuren abbekommen.

Die drei 15-Jährigen wurden nach der Aufnahme der Personalien an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten am S-Bahnhof Hohen Neuendorf gibt.

Erst am vergangenen Wochenende sorgte eine Berliner Jugendgruppe in Hohen Neuendorf und Oranienburg für große Aufregung. Die Gruppe startete im Zentrum der Kreisstadt einen Raubzug. Mehrere Jugendliche Passanten wurden von der Gruppe aufgehalten, um gewaltsam verschiedene Wertgegenstände zu stehlen. Einige der Berliner Jugendlichen konnten vorübergehend festgenommen werden. Ob es einen Zusammenhang mit den Vorfällen von Donnerstag in Hohen Neuendorf gibt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt auch in diese Richtung.

„Wir nehmen die Vorfälle zum Anlass, unsere Präsenz vor Ort zu erhöhen“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitag. Details wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. „Die Einwohner können aber davon ausgehen, dass nicht nur Streifenwagen unterwegs sind, sondern auch zivile Kräfte eingesetzt werden“.