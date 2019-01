Neues Stadtquartier am Haus der Statistik

dpa

Berlin (dpa) Auf dem Areal des Hauses der Statistik am Alexanderplatz soll ein neues Stadtquartier mit soziokulturellen Angeboten und 300 Wohnungen entstehen.

Noch zwei Entwürfe sind für die Sanierung und den Umbau des Bürokomplexes an der Otto-Braun-Straße im Rennen, wie die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) am Freitag mitteilte. Demnach sollen die Vorschläge in den kommenden Wochen weiter ausgearbeitet werden.

Den Plänen zufolge soll der bestehende Bau mit rund 46 000 Quadratmetern Geschossfläche um weitere 70 000 Quadratmeter Neubau ergänzt werden. Auch das Bezirksamt Mitte soll in die neuen Räume ziehen.

Das Haus der Statistik ist ein 1968 bis 1970 erbauter Bürokomplex, der aus drei Teilen besteht und neun bis zwölf Etagen hoch ist. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude als Außenstelle des Statistischen Bundesamtes und als Berliner Dienstsitz der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen genutzt.

Im Zug des neuen Hauptstadtvertrages kaufte das Land das Areal im Vorjahr vom Bund. Nach Sanierung und Umbau soll dort das Bezirksamt Mitte einziehen, auch Raum für soziokulturelle Angebote soll es bieten.