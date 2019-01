Hochdruckgebiet im Havelland angekommen

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Was Sachsen, Thüringen, Bayern und die österreichischen Bundesländer zuletzt zu viel abbekamen, stellt im Flachland Mangel dar. Schnee gab es erst in der Nacht zum Freitag, teils zur Überraschung vieler Havelländer.

Beruhigt erschien nun das Wetter am westlichen Rand des Havellands. Eine stürmische Woche lag hinter den Einwohnern der Region. Die Tiefdruckgebiete Gerd und Hinne hatten auch ihnen Regen und starken Wind beschert. In der Nacht zum Freitag sanken dann die Temperaturen, und der Niederschlag kam hierzulande erstmals als wohlgeformte Flocken vom Winterhimmel. Obgleich eher wenig, war die Freude über den Schnee gerade bei den jüngsten Wsthavelländern allerorts wohl groß. Wer darüber hinaus Zeit für einen Blick in die sonnenbeschienene Landschaft hatte, wurde belohnt. Das Grau, das die vergangenen Wochen und Monate dominierte, war wie überzuckert und wirkte um ein vielfaches freundlicher. Zumal nun auch die Sonne strahlte.

Auch am Wochenende bleibt den Havelländern die Sonne erhalten. Hoch Brigida ist angekommen. Der Deutsche Wetterdienst vermeldet, dass sich dieses Hochdruckgebiet zwar nach Osten verlagert, aber atlantische Frontensysteme zurückhalten wird. Für Samstag und Sonntag prognostiziert der DWD viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 2 und -4 Grad Celsius.