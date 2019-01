Johanna und Leo waren die Spitzenreiter

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Leo mit acht und Johanna mit sieben Nennungen waren 2018 die absoluten Lieblingsnamen von Eltern für ihre Kleinen in Neuruppin. Auf Johanna folgten Frieda und Lina mit jeweils sechs Namenswünschen von Eltern, dahinter kamen Charlotte und Ella – jeweils fünfmal als Erstname genannt.

Dem Leo folgten als Lieblingserstnamen für jungen Ben und Oskar. Sie waren bei sieben Elternpaaren klarer Favorit. Jeweils sechsmal wurden Emil und Felix gewählt.

In Neuruppin sind 695 Geburten 2018 beurkundet worden. Als Standort der Geburtsstation werden dort alle Babys amtlich erfasst, die dort zur Welt kommen – also auch die aus anderen Amts- und Gemeindebereichen. Der häufigste Vorname war im Übrigen Marie – allerdings zehnmal als Zweit- und zweimal als Drittname. Siebenmal Alexander war der Rekord für Zweitnamenswünsche bei den Jungen. Nur in 40 Prozent aller Fälle wurde mehr als ein Vorname eingetragen.(crs)