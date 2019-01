In Polen stationiert

Dietrich Schröder

Berlin (MOZ) Ab Ende der kommenden Woche wird es erneut US-amerikanische Panzertransporte durch Brandenburg geben. Die im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“ (Atlantische Entschlossenheit) im westpolnischen Zagan stationierte Panzerbrigade werde turnusmäßig ausgetauscht, kündigte die amerikanische Botschaft in Berlin an. Dabei handele es sich um den vierten Wechsel seit der ersten Stationierung vor rund zwei Jahren. Die Operation war infolge des russischen Eingreifens auf der Krim und in der Ostukraine beschlossen worden.

Eine Einheit aus Fort Riley im US-Bundesstaat Kansas soll ab kommenden Donnerstag mit rund 200 Panzern und Schützenpanzern, 500 Ketten- und 150 Radfahrzeugen sowie 3500 Soldaten per Schiffen im belgischen Antwerpen eintreffen. Von dort geht es auf Zügen und Autobahnen quer durch Deutschland weiter. In Brandenburg sollen die Transporte vor allem durch das Havelland, über den Berliner Ring und durch die Lausitz erfolgen.