TuS strebt dritten Sieg in Folge an

Steffen Kretschmer

Kremmen (MOZ) An diesem Sonnabend könnte der TuS 1896 Sachsenhausen das schaffen, was zuvor nur dem FSV Forst Borgsdorf und dem gastgebenden FC Kremmen gelungen war. Der Brandenburgligist könnte das Turnier zum dritten Mal in Serie gewinnen.

„Klappt das tatsächlich, dürfte Sachsenhausen den Pokal mit nach Hause nehmen“, sagt Sandy Lüdtke, Sportlicher Leiter des FC Kremmen. Und der TuS wäre erst die dritte Mannschaft, welcher dieses Kunststück gelingen würde. 2003, 2004 und 2005 waren die Borgsdorfer nicht zu bezwingen. Von 2012 bis 2014 legten dann die Kremmener nach. Dass es diesmal erneut zu einem Dreifach-Triumph kommen könnte, will Lüdtke nicht ausschließen. „Der TuS hat eine sehr gute Mannschaft und erst vor wenigen Tagen das Oberhavel Masters gewonnen.“ Traurig, dass sich dann ein drittes Team einreihen würde, wäre er überhaupt nicht. „Das passt schon, wenn es wieder Sachsenhausen machen würde. Wichtig ist, dass die Mannschaften und die Zuschauer Spaß haben.“

Der TuS gehört auch am Sonnabend wieder zum Favoritenkreis für den Titelgewinn. Aber: „Wir haben generell ein super Starterfeld“, sagt der Sportliche Leiter. Denn nach 2018 werden auch in diesem Jahr zwei Oberligisten auflaufen. Waren es zuletzt Wismut Gera und Grün-Weiß Brieselang, so sind es diesmal Gera und der SV Altlüdersdorf. Dass der höchstklassigste Vertreter aus dem Landkreis Oberhavel in Kremmen an den Start geht, freut Sandy Lüdtke ganz besonders. „Das ist eine Mannschaft, die schon ganz zu Beginn immer dabei war. Deshalb sind wir wirklich sehr glücklich, dass wir wieder die Zusage bekommen haben.“

Dass es bei diesem Aufgebot für den gastgebenden Kreisoberligisten keine einfache Aufgabe wird, für Furore zu sorgen, ist klar. Doch was geht für den FC Kremmen? „Unsere Chancen, etwas zu reißen, sind natürlich gering“, sagt Sandy Lüdtke, der auch auf einen guten Tag seiner Mannschaft hofft. Dann nämlich könnte auch „mit etwas Glück vielleicht das Halbfinale drin sein. Generell ist es aber so, dass wir bewusst solch ein starkes Starterfeld gewählt haben. Für die Fans macht das den Reiz aus.“

Die Zuschauer sollen in der Stadtparkhalle ihre Teams unterstützen und feiern. Wichtig sei dabei jedoch, dass alles in geordneten Bahnen verlaufe. Und dazu zählt auch, „dass nichts auf das Spielfeld geworfen wird. Die Gesundheit der Spieler geht vor. Es soll sich auf keinen Fall jemand verletzen“, betont Sandy Lüdtke.

In den vergangenen Jahren kam es immer mal wieder vor, dass mit oder ohne Absicht Getränke auf dem Parkett verschüttet wurden. Auch beim Turnier der zweiten Kremmener Mannschaft vor einigen Tagen passierte das und Spieler rutschten aus. „Ganz verhindern kann man das leider nicht. Der Hallenboden muss aber unbedingt trocken bleiben“, appelliert der Sportliche Leiter an die Fans.

R+V-Hallenmasters

Gruppe A

BSG Wismut Gera

TuS 1896 Sachsenhausen

BSC Fortuna Glienicke

FC Kremmen

Gruppe B

VfB Hermsdorf

SV Altlüdersdorf

FK Hansa Wittstock

FC 98 Hennigsdorf