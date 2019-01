Feuerwehr und Polizei suchen mit Drohne und Hubschrauber nach Fischer

Frank Hilbert, Regina Weiß

Ressen/Zaue (LR) Ein Mann wird vermisst. Er hatte auf dem Schwielochsee gefischt und war zu Hause überfällig. Seine Frau hat die Leitstelle Lausitz alarmiert. Nun wird mit Hubschrauber und Drohne nach dem Mann gesucht.

Seit Freitagvormittag ist die Suche nach einem 51-jährigen Vermissten auf und am Schwielochsee wieder angelaufen, nachdem sie in der Nacht eingestellt worden war. Kurz nach 23 Uhr am Donnerstag war der Berufsfischer nicht zurückgekehrt, woraufhin seine besorgte Frau die Leitstelle Lausitz in Cottbus alarmiert hatte.

Derzeit suchen Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr Goyatz und Lübben nach dem Mann. Außerdem konnte nun der Polizeihubschrauber starten, der in der Nacht aufgrund der Witterung nicht hatte aufsteigen können.

Die Feuerwehr hatte in der Nacht See und Ufer im Bereich Ressen/Zaue mit drei Booten abgesucht, musste dann aber aufgrund der Dunkelheit abbrechen.

Daraufhin wurde die SEG F.L.I.G.H.T. der Südbrandenburger Johanniter alarmiert. Die erfahrenen Drohnenpiloten unterstützten mittels Wärmebildkamera ihrer Drohnen die Suche. Die Suche wurde erfolglos bis in die Morgenstunden durchgeführt und soll im Tagesverlauf wieder aufgenommen werden. Die Drohne ist auch Freitag weiter im Einsatz.