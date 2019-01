dpa

Wriezen (dpa) Eine 68 Jahre alte Fußgängerin ist in Wriezen (Märkisch-Oderland) von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden.

Die Frau hatte am Donnerstagabend vor einem Discounter die Straße überquert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 68-Jährige erlag demnach noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.