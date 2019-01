Die Suche fängt bei Kindern an

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Mit dem Handwerk im Gespräch“ hieß es diese Woche in der Kleinen Bühne des Friedrich-Wolf-Theaters. Handwerksmeister, Unternehmer, Politiker und andere Experten trafen sich in großer Runde zum Meinungsaustausch.

„Eisenhüttenstadt und Frankfurt, da passt kein Blatt Papier dazwischen“, betonte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke, der gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus der Stahlstadt zu der Podiumsdiskussion eingeladen hatte. „Die gefühlte Konkurrenz muss aufhören. Was gut für Frankfurt ist, ist gut für Eisenhüttenstadt. Was gut für Eisenhüttenstadt ist, ist gut für Frankfurt“, setzte er in seinen einleitenden Worten fort. Man müsse die Region gemeinsam denken.

Als die beiden Stadtoberhäupter auf den Regionalen Wachstumskern und das Aus von Astronergy am Standort Frankfurt angesprochen wurden, sagte Wilke für seine Stadt: „Wir sind kein klassischer Industriestandort. Da muss man neidlos anerkennen, dass Eisenhüttenstadt diesbezüglich besser aufgestellt ist. Und das gönne ich den Eisenhüttenstädtern.“

Doch an diesem Tag sollte es nicht um Unterschiede, sondern Gemeinsamkeiten gehen. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass beide Städte auch die gleichen Probleme haben. Der Fachkräftemangel stand dabei bei der ersten Runde dieser neuen Veranstaltungsreihe „Mit dem Handwerk im Gespräch“ im Vordergrund. „Wir wollen hier das Handwerk stärken und gleichzeitig signalisieren, dass wir zusammen mit Frankfurt die Firmen überall unterstützen werden, wo wir können“, erklärte Balzer. Handwerker würden schließlich einen wesentlichen Kern des Mittelstandes in Deutschland bilden.

„Wir freuen uns, dass es dem Handwerk momentan ganz gut geht“, erklärte Frank Ecker, Geschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt (Oder)/Region Ostbrandenburg. Und die gute konjunkturelle Situation werde sich wohl weiter fortsetzen, da sei er guter Hoffnung. Wobei die Situation ihm zufolge beim Nahrungsmittelgewerbe nicht ganz so rosig sei. Private Bäcker und Fleischereien haben es schwer, gegen große industrielle Anbieter zu bestehen.

Christian Ringk, seinerseits Fleischermeister, hat diese Erfahrungen auch schon machen müssen. Dennoch hat er sich getraut, sein eigenes Geschäft in Eisenhüttenstadt aufzubauen. Er und auch Randy Millatz, Geschäftsführer der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH, regten an, dass Schüler viel früher in Berührung mit dem Handwerk kommen sollten, um überhaupt erst einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es da beruflich gibt. Doch momentan sei nicht erkennbar, dass die Schulen an ihrer Praxis der Pflichtpraktika etwas ändern wollen, merkte Millatz kritisch an und meinte: Um heutzutage junge Menschen als Auszubildende zu gewinnen, müsse sich das Unternehmen bei ihnen bewerben.

Bauunternehmer Ulrich Zimmer betonte ebenfalls, dass beispielsweise in Müllrose die Unternehmen auf die Schüler zugegangen sind. „Wir haben denen erst einmal erzählt, was Handwerk ist“, erklärte er. „Kinder sind unsere besten Werbeträger.“

Ein anderes Problem in Bezug auf den Nachwuchs sprach Autohändler Karsten Bohlig an: „Das Handwerk kann nicht die Löhne zahlen wie die Industrie. Wir können den Stundenlohn nicht so nach oben schrauben.“