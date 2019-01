Werdender Vater randaliert auf der Geburtsstation

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Eigentlich sollte die Geburt eines neuen Erdenbürgers eine freudige Angelegenheit sein. Anders am Donnerstagabend im Asklepios Klinikum Uckermark: Ein alkoholisierter Mann, ein werdender Kindsvater, hat auf der gynäkologischen Station für einen erheblichen, in dieser Art bisher nicht gekannten Zwischenfall gesorgt.

Bereits auf dem Weg zum Kreißsaal, wo sich offenbar bereits die werdende Mutter befand, habe der (nach Polizeiangaben) 46-Jährige eine Pflegeschülerin bedrängt und rabiat am Arm festgehalten. Auf der Station randalierte der Mann dann, schlug um sich und habe mehrere Mitarbeiter – Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß sprach von einer Kinderärztin und einer Schwester – körperlich angegriffen und dabei leicht verletzt.

Daraufhin wurde der im Klinikum tätige Wachschutz alarmiert, zudem habe sich eine Mitarbeiterin in ein Zimmer eingeschlossen und die Polizei angerufen. Auch die Wachschutz-Mitarbeiter seien durch den mehrfachen Vater körperlich angegriffen worden. Ehe die Polizei schließlich im Klinikum eintraf, flüchtete der 46-Jährige aber. Natürlich erstattete das Klinikum Anzeige. Die Polizei, so Cotte-Weiß, habe die Suche nach dem Täter aufgenommen und sei in der Folge unter anderem Hinweisen nachgegangen, dass sich der Mann häufiger in einer Gartensparte aufhalten solle. Dort wurde er aber nicht entdeckt. Allerdings habe er sich dann selbst auf dem Revier gestellt – ob freiwillig oder durch einen Freund überredet, blieb bisher offen.

Bei der polizeilichen Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Weder über den Hintergrund des Haftbefehls noch über etwaige Motive der Attacke im Klinikum konnte die Polizei am Freitag Angaben machen. Am Morgen sei der 46-Jährige jedenfalls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, ein Vernehmungsprotokoll lag laut Cotte-Weiß allerdings bis zum Nachmittag noch nicht vor.

Gunnar Feil, Sprecher des Klinikums in Schwedt, informierte diese Zeitung darüber, dass die Klinikleitung mit dem im Urlaub befindlichen Geschäftsführer Ulrich Gnauck an der Spitze, und die Wachschutzfirma WDU am Freitag vereinbart haben, den Vorfall umgehend auszuwerten und Maßnahmen zu besprechen, wie künftig solch ein Zwischenfall (in einer nun mal allgemein sehr öffentlichen Einrichtung) verhindert werden könne. Noch am Freitag hat eine Besprechung im betroffenen Team der gynäkologischen Station stattgefunden, ergänzte Gunnar Feil.

Freudiger zwischenzeitlicher Schlusspunkt des Zwischenfalls: Nach Angaben des Klinikums Uckermark sei das Kind noch am Donnerstagabend gesund zur Welt ge-kommen.