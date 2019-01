„Haben in Dubai alles gegeben“

Michael Schulz

Dubai Mit dem Podest hat es leider auch im zweiten Anlauf beim 24-Stunden-Rennen in Dubai nicht ganz geklappt. Aber auch mit Platz sechs zeigt sich der Blumberger Mike David Ortmann, der für das Team von Mücke Motorsport startete, zufrieden: „Wir lagen lange Zeit auf Podiumskurs, bis in der Nacht der Kühler durch einen Steinschlag seinen Dienst quittierte. Die nachfolgende Reparatur hat uns gut 20 Minuten gekostet und leider wieder auf Platz elf zurück geworfen. Dass wir uns am Ende noch bis auf Platz sechs gekämpft haben, war schon eine absolut tolle Leistung von allen. Deshalb bin ich trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir schnell waren und die Performance vom Auto super war“, erklärt er. „Alles in allem war das Rennen in Dubai wieder eine tolle Erfahrung und die Arbeit im Team war super. Wir Fahrer haben bestens zusammen gearbeitet und die Ingenieure und Mechaniker haben einen absolut fehlerfreien Job gemacht. Ich glaube, das gesamte Team und wir als Fahrer haben wirklich alles gegeben und deshalb kann jeder von uns stolz auf sich und die Teamleistung sein.“

Bei sommerlichen Temperaturen in Dubai teilte der 19-Jährige sich das Auto mit Stefan Mücke, Markus Winkelhock, Andreas Weishaupt und Ricardo Feller. Mike selbst fuhr insgesamt vier Stints, drei davon bei Nacht, um 20 Uhr, 1 Uhr und 3 Uhr. „Ich war danach noch ziemlich fit und fühlte mich echt gut.“ Wie funktioniert das mit so wenig Schlaf? Kann man sich darauf gezielt vorbereiten? Der Blumberger grinst: „Ich habe in der Winterpause fast jeden Tag hart trainiert und habe im Simulator gesessen. Wenn du körperlich fit bist, ist so ein Langstreckenrennen kein Problem für dich. Es ist eine hohe körperliche und mentale Belastung, wenn es aber deine Leidenschaft ist, Rennfahrer zu sein, vergisst du alles andere. Das schwierigste ist es, die Konzentration bei solch einem großen Teilnehmerfeld in deinem Stint ständig hochzuhalten.“

Als Ausgleich ging es vor der Rückreise nach Deutschland noch eine Runde Quad fahren in der Wüste Dubais. Wenn es nach Mike geht, steht auch schon fest, wo er sein nächstes 24-Stunden-Rennen absolviert: „Ich hoffe natürlich, dass es das 24-Stunden-Rennen in der legendären Grünen Hölle auf dem Nürburgring ist. Genaueres kann ich dazu bestimmt in ein paar Wochen sagen.“(msc)