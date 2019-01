Identität festgestellt

a

a Die Polizei hat am Freitag die Identität der beiden Opfer des Flugzeugunglücks vom vergangenen Sonnabend bekannt gegeben. „Gerichtsmedizinische Untersuchungen haben nun endgültig Aufschluss über die Identität der Verstorbenen gebracht. Demnach handelt es sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Sachsen-Anhalt sowie einen 55-Jährigen aus dem Land Brandenburg“, teilte die Sprecherin am Freitagnachmittag mit. Damit hat sich die Vermutung bestätigt, dass es sich um den 64-jährigen Piloten aus Halle (Saale) und seinen 55-jährigen Prüfer handelt. Der Pilot hatte das Flugzeug in Strausberg gechartert. (js)