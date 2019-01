Ferienhausbetreiber hat Interesse am Haus des Gastes

Brian Kehnscherper

Seebeck (MOZ) Seit vor einem Jahr der Pächter des Seebecker Hauses des Gastes in Insolvenz gegangen ist, steht das Objekt leer. Der Ferienhausbetreiber Sven Lamprecht würde das Objekt gerne nutzen, um seinen Gästen dort Seminarräume und eine Küche zur Verfügung zu stellen. Wie Lamprecht am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung von Vielitzsee sagte, konnte bisher jedoch keine Einigung mit dem Insolvenzverwalter erzielt werden. Dieser habe weder ein Pacht- noch ein Kaufangebot von Lamprecht angenommen.

Die Gemeindevertreter haben ein Interesse daran, dass das Haus des Gastes wieder öffnet und als öffentlicher Treffpunkt sowie Veranstaltungsort zugänglich ist. Lamprecht sicherte zu, dass er dies ermöglichen würde, sollte er das Objekt betreiben. Das Haus steht in erster Reihe vor dem Ferienparadies. Es wurde 2010 eröffnet und mehrere Jahre vom Sportverein Vielitzsee betrieben. 2016 übernahm eine neue Pächterin und bot Filmclub-Veranstaltungen, Kegelabende und Tanznachmittage an. Als das Haus des Gastes noch geöffnet hatte, wurde es von Lamprechts Urlaubsgästen rege genutzt. Dieses Angebot fehlt nun. Die Gemeindevertreter wollen nach Lösungsansätzen suchen.(bk)