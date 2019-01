Ruppiner Stifte helfen Mädchen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Yannick, Nele, Emily und Henrike brauchen jeweils beide Hände, um auch nur einen Teil des Inhaltes des großen Paketes vor ihnen auf dem Tisch zu verteilen. Die Vier und ihre Mitschüler von der Evangelischen Schule in Neuruppin haben gemeinsam mit evangelischen Christen, der Evangelischen Kita und dem Bauspielplatz des Vereins Esta Ruppin ein Jahr lang alte, leere Stifte und Tintenpatronen angesammelt. Was in Deutschland schnell im Müll landet, hilft nun syrischen Mädchen in Flüchtlingscamps im Libanon.

Nach dem Wiegen am Freitagmorgen steht fest: 25,5 Kilogramm sind zusammengekommen. Die leeren Stifte wurden verpackt und werden an die Recyclingfirma TerraCycle geschickt. Diese hat die Aktion „Stifte machen Mädchen stark“ gemeinsam mit dem Weltgebetstag Deutschland ins Leben gerufen. Pro Stift erhält Letzterer einen Cent als Spende von dem Unternehmen. Mit dem Geld wird ein Team aus Lehrern und Psychologen unterstützt, das 200 syrischen Mädchen und einigen Jungen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht. Die Hoffnung ist, dass sich für sie die Tür zu einer besseren Zukunft öffnet. 450 Stifte werden beispielsweise benötigt, um ein Kind mit Schul­material auszustatten.

Die Neuruppiner Stifte werden beim Recyclingpartner gewogen, zerkleinert und eingeschmolzen, um Plastikkügelchen herzustellen. Aus diesen entstehen neue Plastikprodukte, zum Beispiel Gießkannen oder Stiftehalter.

Ein aktuelles Sammelprojekt gibt es laut Religionslehrerin Frieda Kuhnt und Marion Duppel vom Verein Esta Ruppin auch bereits: Seit Kurzem tragen die Evi-Schüler alte Handys zusammen. Damit wird am Ende Geld für den Naturschutzbund Deutschland gesammelt.(jvo)